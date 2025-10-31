Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

Revelan que al menos tres hackers habrían descargado datos de Reniec expuestos: expertos advierten que riesgo persiste
Nombres, apellidos, números de DNI, fotografías y domicilio. Todos estos datos se encontraban a disposición de cualquier persona que ingrese a consultar la Lista del Padrón Inicial (LPI) habilitada por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) desde el 27 de octubre, con miras al proceso electoral del 2026. Si bien la entidad ha descartado algún tipo de descarga masiva de información sensible, expertos han confirmado a El Comercio que esto sí continúa siendo posible, facilitando delitos como suplantación de identidad, extorsión o robo cibernético.

