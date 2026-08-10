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Resumen

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Lo que para ellos comenzó como una oportunidad para conseguir un trabajo bien remunerado en el extranjero terminó, para algunos, en campos de entrenamiento militar y en el frente de batalla de la guerra entre Rusia y Ucrania.

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