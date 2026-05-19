Por Diego Aquino Pedraza

¿Cómo se siente controlar un avión caza F-16? La Embajada de Estados Unidos en Lima abrió esta posibilidad como parte de una demostración tecnológica que coincide con uno de los momentos más importantes en el proceso de modernización de la Fuerza Aérea del Perú (FAP): la futura incorporación de 24 aviones F-16 Block 70, considerados entre los más avanzados de su generación.

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