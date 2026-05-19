La presentación se realizó en medio del debate político que generó la compra de estas aeronaves, luego de que el Ejecutivo anunciara inicialmente la suspensión del proceso y posteriormente ratificara la adquisición. La operación representa la mayor inversión en defensa aérea en décadas y el primer ingreso de aviones de combate nuevos desde 1984.

Durante la actividad, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, calificó la compra como un hecho histórico para la relación bilateral y para la seguridad nacional del país.

“Es un momento histórico para el Perú. Es un momento donde la relación de los Estados Unidos y el Perú se fortalecen con esta compra. El Perú es más seguro que nunca con la compra de este avión”, afirmó.

Añadió que la principal finalidad de esta adquisición es fortalecer la capacidad disuasiva del país. “Lo primordial es la seguridad. Y con la seguridad hay estabilidad. Y con la estabilidad viene la prosperidad”, sostuvo.

¿Cómo será la nueva flota que llegará al Perú?

El acuerdo contempla la adquisición de 24 aeronaves F-16 Block 70, la versión más moderna de esta familia de cazas desarrollada por Lockheed Martin. Según explicó Navarro, las primeras 12 unidades llegarán entre 2029 y 2030, mientras que el resto se incorporará progresivamente.

Se trata de aeronaves de cuarta generación avanzada con radar AESA APG-83, una de sus principales ventajas tecnológicas. Este sistema permite detectar objetivos simultáneamente en aire y tierra con mayor alcance, precisión y velocidad de respuesta.

David Johnson, representante de desarrollo de negocios de Lockheed Martin, explicó que esta capacidad coloca al Perú en una posición diferenciada en la región.

“El F-16 es el único avión en América Latina que va a contar con un radar AESA, que es el radar más avanzado. Puede seguir y buscar blancos en tierra y en el aire a la misma vez”, indicó.

Además, la aeronave cuenta con sistemas avanzados de seguridad como el Auto-GCAS (Sistema Automático de Prevención de Colisiones con el Suelo), diseñado para recuperar automáticamente el avión cuando detecta una pérdida de control que podría terminar en accidente.

Capacidades técnicas del F-16 Block 70

El F-16 Fighting Falcon alcanza velocidades de hasta más de 2.400 kilómetros por hora, posee una vida útil estructural de 12 mil horas de servicio y un peso máximo de despegue de 21.772 kilogramos.

Actualmente existen más de 4.600 unidades producidas en el mundo, con cerca de 2.800 en servicio en 29 países. La flota global acumula más de 21 millones de horas de vuelo y más de 14 millones de salidas operativas, según información técnica de Lockheed Martin.

Simulador de avión caza F-16 es presentado en la embajada de los Estados Unidos en Perú el 24 de abril. (Foto: Julio Reaño / GEC.)

Johnson remarcó que el modelo adquirido por el Perú es el más avanzado dentro de toda la línea F-16.

“El F-16 Block 70 no solamente aquí en América Latina, sino de todos los aviones de cuarta generación, es el más avanzado”, señaló.

A ello se suma una ventaja estratégica adicional: la interoperabilidad con Estados Unidos y con otros 29 países que operan esta plataforma, lo que permitirá a pilotos peruanos participar en entrenamientos internacionales y ejercicios conjuntos.

“Perú ahora será parte de esta familia”, destacó el representante de la compañía.

Infraestructura y preparación hasta 2029

Mientras se concreta la llegada de las aeronaves, el Perú iniciará una etapa de adecuación técnica y logística. Esto incluye el fortalecimiento de pistas de aterrizaje, hangares especializados, entrenamiento de pilotos, formación de mecánicos y capacitación avanzada en ingeniería aeronáutica.

Bernie Navarro, embajador estadounidense en Perú, declara respecto a la adquisición de aviones caza F-16 el 24 de abril. (Foto: Julio Reaño / GEC.)

Navarro precisó que este proceso será clave durante los próximos años.

“Desde ahora hasta el 2029 es un momento de capacitación, donde vamos a estar estableciendo las naves donde se van a guardar los aviones, fortaleciendo pistas, entrenando pilotos y mecánicos”, explicó.

Lockheed Martin también ha planteado un paquete de cooperación industrial que incluye transferencia de conocimiento, capacitación técnica y posibles programas de coproducción nacional vinculados al sector aeroespacial y de defensa.

Entre ellos figuran proyectos de drones no tripulados, desarrollo de sensores, formación especializada para personal de la FAP y la incorporación del Perú a la cadena global de suministro de la compañía.

Operación envuelta en polémica

La adquisición de los F-16 también ha estado rodeada de cuestionamientos políticos. La principal controversia giró en torno a si un gobierno de transición debía tomar una decisión de esta magnitud económica y estratégica.

En medio de ese escenario, también surgió desinformación sobre una supuesta necesidad de autorización de Estados Unidos para operar las aeronaves.

Sobre ello, el embajador Bernie Navarro fue enfático al descartar esa versión.

“El gobierno del Perú es dueño de estos aviones y los puede usar como ellos quieran. Esa información no es correcta”, afirmó.

La inversión estimada asciende a aproximadamente 3,500.00 millones de dólares y constituye uno de los proyectos más ambiciosos en materia de defensa de los últimos 40 años.