La Defensoría del Pueblo exhortó al Reniec a implementar mecanismos de protección que limiten la visualización sin restricción alguna de datos (dirección y DNI) tras la denuncia de ciudadanos sobre la exposición de estos en la plataforma que publica la Lista del Padrón Inicial (LPI) para las elecciones generales 2026

“(…) en resguardo del derecho fundamental a la protección de los datos personales, reconocido en el artículo 2, inciso 6, de la Constitución Política del Perú”, precisó la Reniec.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Asimismo, la institución sostuvo que a solicitud de la propia Reniec, la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, frente a la información contenida en el padrón electoral, determinó que si bien es de carácter público, existe restricción sobre la información del domicilio y la huella dactilar.

“Recordamos que estos datos se encuentran protegidos por la Ley n.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, por lo que deben mantenerse en reserva”, indicó.

Llamado al JNE

En esa misma línea, hacemos un llamado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), como máxima autoridad del sistema electoral, para que ejerza su función de fiscalización tanto sobre los ciudadanos votantes como sobre las demás entidades que lo integran, con el fin de garantizar un proceso electoral debidamente contextualizado.