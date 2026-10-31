Niños y adolescentes de diferentes instituciones educativas participan en el encuentro coral “Unidos en una sola voz cantamos para el papa León XIV”, realizado en el Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva, en el Cercado de Lima. La actividad reúne a escolares en una jornada musical dedicada al pontífice, como parte de los preparativos para su próxima visita al Perú.

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Los estudiantes forman parte de un proyecto que contempla la planificación, los ensayos y la preparación de un repertorio musical en homenaje al papa León XIV. La iniciativa busca congregar a niños y adolescentes de distintos centros educativos en una presentación conjunta.

Durante los preparativos, los participantes realizan ensayos y coordinan el despliegue necesario para el encuentro coral, en el que unirán sus voces bajo el lema “Unidos en una sola voz cantamos para el papa León XIV”.

La actividad se desarrolla en el marco de la visita apostólica del pontífice al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026. Según el itinerario oficial, León XIV llegará a Lima el miércoles 11 de noviembre y, al día siguiente, participará en un encuentro con jóvenes en el Estadio Nacional.

Asimismo, el lunes 16 de noviembre celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, a las 10:30 a. m. De acuerdo con información difundida por la organización de la visita, las entradas para esta celebración serán gratuitas y digitales. El registro para el público general está previsto del 5 al 8 de noviembre, y cada cuenta podrá gestionar hasta ocho boletos.

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La visita del papa León XIV también contempla actividades en Chiclayo, Cusco y Pucallpa, como parte de su recorrido por el país.

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