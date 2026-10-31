Escolares forman parte de la presentación coral en el Parque de la Reserva. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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Escolares forman parte de la presentación coral en el Parque de la Reserva. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
  • Escolares forman parte de la presentación coral en el Parque de la Reserva. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Escolares forman parte de la presentación coral en el Parque de la Reserva. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Escolares forman parte de la presentación coral en el Parque de la Reserva. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Escolares participan en el encuentro coral “Unidos en una sola voz cantamos para el papa León XIV”. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Escolares participan en el encuentro coral “Unidos en una sola voz cantamos para el papa León XIV”. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Escolares participan en el encuentro coral “Unidos en una sola voz cantamos para el papa León XIV”. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Una imagen del papa León XIV aparece en el material que acompaña la actividad. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Una imagen del papa León XIV aparece en el material que acompaña la actividad. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Una imagen del papa León XIV aparece en el material que acompaña la actividad. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Niños y adolescentes se congregan junto a sus acompañantes. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Niños y adolescentes se congregan junto a sus acompañantes. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Niños y adolescentes se congregan junto a sus acompañantes. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Delegaciones de distintas instituciones educativas se reúnen en el Circuito Mágico del Agua. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Delegaciones de distintas instituciones educativas se reúnen en el Circuito Mágico del Agua. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Delegaciones de distintas instituciones educativas se reúnen en el Circuito Mágico del Agua. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Estudiantes siguen las partituras durante los ensayos del encuentro coral. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Estudiantes siguen las partituras durante los ensayos del encuentro coral. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Estudiantes siguen las partituras durante los ensayos del encuentro coral. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Representantes y organizadores participan en la actividad junto a las delegaciones escolares. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Representantes y organizadores participan en la actividad junto a las delegaciones escolares. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Representantes y organizadores participan en la actividad junto a las delegaciones escolares. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Un escolar sostiene material alusivo a la visita del papa León XIV. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Un escolar sostiene material alusivo a la visita del papa León XIV. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Un escolar sostiene material alusivo a la visita del papa León XIV. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

  • Niños y adolescentes participan en los preparativos del encuentro coral. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
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    Niños y adolescentes participan en los preparativos del encuentro coral. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

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    Niños y adolescentes participan en los preparativos del encuentro coral. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)

Por Redacción EC

Niños y adolescentes de diferentes instituciones educativas participan en el encuentro coral “Unidos en una sola voz cantamos para el papa León XIV”, realizado en el Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Parque de la Reserva, en el Cercado de Lima. La actividad reúne a escolares en una jornada musical dedicada al pontífice, como parte de los preparativos para su próxima visita al Perú.

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