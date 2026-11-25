El dengue sigue avanzando en el Perú y ya superó la cifra de 100 fallecidos en lo que va del año, pues se ha reportado 177 víctimas (119 casos confirmados y 58 en investigación). Las altas temperaturas, a consecuencia del Fenómeno El Niño, han ayudado en la propagación de la enfermedad, indicaron los especialistas.

La situación es alarmante debido a que las regiones de Lambayeque y Áncash, de acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud sobre la oferta hospitalaria al 24 de noviembre, no tienen camas UCI disponibles para atender casos graves de dengue. Además, La Libertad cuenta solo con 2 camas UCI disponibles y Piura registra 5 camas UCI, informó a El Comercio el analista de datos Juan Carbajal.

Remarcó que, hasta el 24 de noviembre, se han reportado 124,950 casos de dengue en todo el país, de los cuales 86,183 son confirmados y 38,767 son probables. Más de la mitad de los casos y muertes por dengue del Perú se concentran en Lambayeque, La Libertad y Piura. “Más del 55% del total de casos y muertes por dengue del total nacional se concentra en esas regiones, y son los lugares donde los hospitales no tienen disponibles camas UCI”, refirió.

Carbajal indicó que la curva de casos y fallecidos por dengue es vertical y que no hay señal de inclinación al descenso en los próximos meses, por lo que el 2027 se iniciará con dicho escenario. Recordó que las muertes por dengue se dispararon entre octubre y noviembre.

🚨 DENGUE: Noviembre ya concentra más del 40% de los fallecidos por dengue del año 2026, duplicando el registro de octubre (20.3%). De acuerdo con el registro oficial del CDC-MINSA (corte al 24/11/2026 - 08:00 a. m.), el Perú acumula 177 fallecidos por dengue (119 confirmados y 58 en investigación), evidenciando una escalada vertical abrupta en el último tramo del año 👇: 📈 La aceleración de la curva mensual: •Enero a setiembre (9 meses — 39.0% del total): Se acumularon 69 fallecidos en tres trimestres completos (un promedio de 7.7 muertes al mes, cerrando setiembre con 10). •Octubre (20.3% del total): La cifra pasó de 10 a 36 fallecidos (27 confirmados y 9 en investigación), lo que representa un incremento de +260% respecto a setiembre. Octubre concentra la quinta parte de las muertes del año. •Noviembre en curso (40.7% del total): En apenas 24 días se registran 72 fallecidos (24 confirmados y 48 en investigación) — el doble (+100%) de todo octubre y más que todo lo acumulado entre enero y setiembre —, alcanzando un promedio de 3 muertes por día cuando aún falta una semana para cerrar el mes. ⚠️ Dos datos críticos: 1️⃣ Concentración reciente: Solo entre octubre (20.3%) y noviembre (40.7%) se acumulan 108 fallecidos (61.0% del total anual). 2️⃣ Cifra aún en actualización: Dos de cada tres muertes registradas en noviembre (48 de 72 — 66.7%) permanecen en condición de probable (en investigación), lo que advierte que el cierre del mes podría ser todavía más severo conforme avancen las investigaciones epidemiológicas y se actualicen los registros. — Juan Carbajal 🇵🇪 (@juank23_7) November 25, 2026

Minsa confirma que camas UCI están colapsando

El ministro de Salud, Luis Dyer, confirmó que las camas UCI “están casi colapsando a nivel nacional” debido al dengue, así como por casos de neumonía, por lo que indicó se trabaja un convenio con EsSalud, el sector privado y las Fuerzas Armadas para hacer uso de sus unidades de cuidados intensivos.

“Estamos trabajando un convenio con EsSalud y las Fuerzas Armadas para usar las camas UCI y trabajar con el sector privado. Hoy la capacidad está llegando a su límite, tenemos en Lima una capacidad que está aumentando, pero no solo por el dengue, sino también por una neumonía fuerte y otras enfermedades”, refirió el integrante del Gabinete Ministerial desde Ica.

Luis Dyer, ministro de Salud. (Foto: Andina)

Incluso, indicó que otra opción es, tal como se hizo en Piura y Tumbes, instalar un hospital de campaña y de Unidad de Vigilancia Clínica (Uviclin), para lo cual consideró importante el aporte del sector privado.

Aclaran que no se trata de una nueva cepa del dengue

Juan Carlos Celis, médico infectólogo, descartó que el dengue que actualmente afecta al país constituya una nueva cepa, ya que se trata del serotipo 3 (DENV-3), el cual circula en los países cada cierto tiempo.

“No se trata de una nueva cepa, en el dengue hay cuatro serotipos y lo único que ha cambiado con respecto a la epidemia del 2023-2024 es que se trata del dengue 3”, indicó el especialista a El Comercio.

Remarcó que, debido a que el dengue 3 no aparece en el país hace más de cinco años, algunas personas de Loreto, Piura, Lambayeque y La Libertad están susceptible a ese virus, especialmente los niños.

Celis consideró que hay tres factores que han impulsado la propagación del dengue en el país: el Fenómeno El Niño, que desencadena lluvias e inundaciones; el aumento de temperaturas, que hace que el vector se expanda; y el dengue 3.

Además, advirtió que el número de fallecidos y de casos aumentará en los siguientes meses. “La curva está empinándose, parece que será una ola bien grande y todas las regiones, a excepción de algunas del sur, están prendidas, sobre todo las del norte. La epidemia tiene para dos o tres meses de subir y subir”, aseveró.

Juan Carlos Celis, médico infectólogo.

“Se trata de una epidemia de dengue asociado al Fenómeno El Niño. Está en su fase empinada y habrá dos o tres meses de aumento de casos”, agregó.

El especialista aclaró que la actual vacunación contra el dengue no protegería contra el serotipo 3, ya que solo sería efectiva contra el 1 y 2. “Se pone mucho entusiasmo en la vacuna, pero tiene varios problemas. De acuerdo con los resultados obtenidos en Brasil, la vacuna es muy buena para dengue 1 y 2, que no están circulando actualmente en el Perú. No tenemos muchos datos sobre la efectividad ante el dengue 3”, afirmó.

No obstante, Celis precisó que no se trata de un virus agresivo y que el problema radica en la capacidad de respuesta ante la gran cantidad de casos de dengue. “La epidemia del dengue 1, 2 y 3 son, en general, iguales. Al haber tanta cantidad de casos, los hospitales colapsan y empieza a haber más fallecidos”, remarcó.

Advirtió, además, que al repunte de casos de dengue se suman otras enfermedades, como leptospirosis, lo cual puede conllevar a un error en el diagnóstico a que una persona muera por presentar ambas enfermedades.

Advierten que medidas clásicas de control del dengue han fracasado

Ciro Maguiña, médico especialista en enfermedades infecciosas y tropicales y exdecano del Colegio Médico del Perú, remarcó que la gran cantidad de casos y fallecidos por el dengue en el Perú se debe al cambio climático, la urbanización y al fracaso de las estrategias de control.

Explicó a El Comercio que acciones como la fumigación y el cuidado del agua, para evitar la reproducción del mosquito Aedes, no se realizan de manera completa, sobre todo en los contextos de pobreza. “Las estrategias clásicas de control que se aplican en el Perú no han funcionado en los últimos 20 años”, aseveró.

Por ello, planteó masificar la estrategia Wolbachia, que es un método que implica introducir la bacteria Wolbachia en zancudos Aedes aegypti para reducir la transmisión del dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Recordó que recién se ha implementado en Comas en agosto del 2025.

“Esta bacteria se introduce en el mosquito Aedes y, de acuerdo con estudios que se han hecho en Australia, Indonesia, Brasil y Colombia, el contagio del mosquito hacia los humanos baja de manera notable, en un 70% a 80%. Esto se hace criando a este mosquito con esta bacteria y en el Perú recién se ha empezado en el cono norte de Lima”, refirió.

El médico Ciro Maguiña.

Maguiña consideró que, de implementarse la estrategia Wolbachia en el Perú, debe invertirse en laboratorios y destinar fondos para hacerla sostenible en el tiempo y aplicarse en las zonas endémicas del país, como Loreto, Piura y Lambayeque.

Enfatizó que los ciudadanos deben estar atentos a los síntomas iniciales (dolor de cuerpo, malestar y fiebre) acudir a un centro médico para recibir hidratación antes de que la enfermedad avance y derive en un caso grave con vómitos, sangrado y dolor abdominal. Remarcó que la letalidad del dengue es menos del 1%, pero las personas fallecen porque llegan de manera tardía a los hospitales

Vacunación contra el dengue

El Ministerio de Salud viene desarrollando una vacunación contra el dengue, pero solo está dirigida a personas de 10 a 20 años. Esto busca reducir el número de casos nuevos y la gravedad de la enfermedad. El primer cargamento de un lote de más de 400 mil vacunas contra el dengue llegó a fines de julio e inicios de agosto.

Se aplica una vacuna tetravalente. son 2 dosis que deben ser colocadas con un intervalo de tiempo de 3 meses entre la primera y la segunda.

La vacunación se realiza en las instituciones educativas y establecimientos ubicados en zonas endémicas, definidas como aquellas áreas con presencia de mosquitos y transmisión o contagio activo de la enfermedad. La campaña se desarrolla de manera progresiva en distritos priorizados de acuerdo con la situación epidemiológica y los grupos prioritarios.

Propuesta tecnológica para detectar futuros brotes de dengue

En medio del avance del dengue en el país, se ha implementado la plataforma NEXAONE Epi, que utiliza inteligencia artificial (IA) para procesar data, proveniente de diversas fuentes válidas, con la finalidad de predecir dónde podrían producirse los próximos brotes y así tomar mejores decisiones.

La iniciativa, desarrollada por la Sección de Bioingeniería PUCP junto al Centro de Investigación e Innovación en Ciencias Activas Multidisciplinarias (CIICAM), fue seleccionada en el concurso “Soluciones Científicas y Tecnológicas ante el Fenómeno El Niño 2026”, organizado por Prociencia del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Concytec). Los S/100 mil de financiamiento obtenidos permitirán validar a NEXAONE Epi como herramienta de alerta temprana del riesgo de dengue en Tumbes.

NEXAONE Epi, al realizar su modelamiento predictivo, integra datos ambientales, epidemiológicos y sociales provenientes de distintas fuentes de acceso abierto del sector público y privado nacional e internacional. Si bien el piloto se centrará en Tumbes, la plataforma tiene la capacidad y el objetivo de adaptarse a los 1,891 distritos del Perú. Actualmente, busca predecir dónde podría ocurrir un brote con hasta cuatro semanas de anticipación.