La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que se publicará una resolución viceministerial que dispone que las clases virtuales en los colegios públicos y privados de Lima Metropolitana y del Callao son obligatorias, debido a la emergencia causada por la crisis energética en el país.

En entrevista con “Punto Final”, señaló que se han aprobado algunas excepciones en dicha medida, como el caso de los niños de educación inicial, previa comunicación a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente.

“Ya debe estar publicada la resolución viceministerial que declara la obligatoriedad de tener las clases virtuales. La hemos trabajado, es obligatorio. No se están suspendiendo las clases, tienen que darse en la modalidad virtual”, expresó.

“Se ha puesto una excepcionalidad en atención a lo que hemos escuchado de los padres de familia: que aquellos centros educativos que no cuenten con las plataformas virtuales, por ejemplo los niños de kinder, prekínder, pueden ir. Eso tienen que comunicarlo a su UGEL”, agregó.

Cabe recordar que el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación (Minedu), Walter Borja Rojas, había justificado que el Gobierno no haya emitido una resolución sobre la decisión de aprobar las clases virtuales porque no se trata de una “medida educativa”.

En diálogo con Canal N, afirmó que se trata de una “respuesta de contingencia” del Ejecutivo ante la emergencia por la crisis energética que vive el país y que la intención de dicha medida es reducir la movilidad de la gente en la ciudad.

“Esta no es una medida educativa en sí misma, esto es parte de una respuesta de contingencia que el Gobierno ha establecido frente a esta situación de emergencia energética, la más importante de los últimos tiempos. Lo que se trata es cómo reducir la movilidad de las personas en las calles”, expresó.

Dictan medidas por crisis energética

Como se recuerda, el Ministerio de Educación anunció que las clases virtuales en colegios, universidades e institutos públicos y privados serían del 9 al 13 de marzo debido a la escasez de gas natural en el país.

“Del 9 al 13 de marzo las instituciones educativas privadas de Lima Metropolitana y el Callao que ya iniciaron clases desarrollarán sus actividades académicas en la modalidad remota”, indicó en un comunicado.

“Esta medida comprende también a universidades e institutos, a fin de contribuir con la racionalización de recursos y facilitar la movilidad en la ciudad, garantizando la continuidad del servicio educativo”, sentenció.

La rotura del ducto de TGP en el Cusco, el pasado domingo 1 de marzo, originó la caída en el abastecimiento nacional, cubriendo actualmente solo 70 millones de pies cúbicos diarios, apenas el 9% de la capacidad habitual de 800 millones.

Por ello, desde el último lunes 2 de marzo los grifos de Lima dejaron de vender GNV a taxis y vehículos particulares como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la emergencia en Camisea.

Además, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores a priorizar el teletrabajo y adoptar otras medidas para garantizar la continuidad del servicio.