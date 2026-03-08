Resumen

La primera ministra Denisse Miralles afirmó que las clases virtuales en Lima Metropolitana y Callao son obligatorias. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, anunció que se publicará una resolución viceministerial que dispone que las clases virtuales en los colegios públicos y privados de Lima Metropolitana y del Callao son obligatorias, debido a la emergencia causada por la crisis energética en el país.

