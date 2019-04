De la denuncia en redes a la investigación fiscal ¿en qué casos el Ministerio Público actúa de oficio?

Un testimonio en Twitter, el video de una agresión que se viraliza en redes sociales, el post discriminatorio en un grupo privado de Facebook o la denuncia de un testigo de violación han servido de insumos para que el Ministerio Público inicie investigaciones de oficio contra los presuntos responsables. En estos cuatro casos, ocurridos en Lima en dos meses, las redes sociales fueron claves para que la fiscalía abra las indagaciones pese a que los agraviados, en algunos casos, no interpusieron la denuncia formal.

Sin embargo, no todas las denuncias públicas derivan en investigaciones de oficio. La abogada penalista Romy Chang explica que un fiscal puede abrir una indagación de este tipo cuando se trata de delitos de acción pública, llamados así porque ameritan la intervención de los operadores de justicia sin que exista una denuncia de la parte agraviada. Por ejemplo, homicidios, feminicidios, abuso sexual, entre otros.

“Son delitos en los que la sociedad tiene interés de que se castigue al culpable para evitar que vuelvan a ocurrir. El fiscal está en la obligación de investigar y no necesita el visto bueno de la víctima ni de los familiares”, precisa en conversación con El Comercio.

De acuerdo al Código Penal Peruano, en esta clasificación se incluye a la mayoría de delitos salvo los que son contra el honor (calumnia, difamación, injurias) y contra la intimidad (revelación de la intimidad personal y familiar, uso indebido de archivos computarizados, etc.). Para estos casos, la parte agraviada acude directamente al Poder Judicial a interponer una querella y la Fiscalía no interviene.

–¿Qué pasa si la víctima no quiere participar del proceso?–

En los delitos de acción pública, así como la fiscalía, los testigos juegan un papel crucial. Ellos pueden declarar o presentar medios probatorios, como un video o foto, ante la presunción de existencia de un delito. Esto no significa que el acusado vaya a ser procesado inmediatamente sino que se iniciará una pesquisa para determinar si hay o no responsabilidad de su parte.

En estas circunstancias, cuando hay elementos probatorios que certifiquen, por ejemplo, una agresión, no es necesario que la víctima participe de las diligencias. No obstante, se complica en casos de agresión psicológica porque se requiere la colaboración del agraviado para el peritaje psicológico.

La abogada y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú Cynthia Silva agrega que, pese a que la fiscalía puede seguir el caso sin la víctima, es importante que se aseguren las condiciones de respeto a sus derechos y la no revictimización.

“Ella puede estar con miedo o con un impacto psicológico muy grave, o, en ejercicio de su autonomía, puede no querer denunciar, pero no depende de ella. El Estado tiene que agotar todos los actos de investigación alrededor del caso y convocarla, pero si no concurre a declarar, no está obligada legalmente porque es una víctima”, aclara.

–Violencia contra la mujer–

Dentro de los delitos de acción pública que requieren la intervención de oficio por parte de la fiscalía están las lesiones leves, pero específicamente en un contexto de violencia familiar.

En el Código Penal Peruano, el delito de lesiones leves se toma en cuenta cuando los agraviados requieren más de 10 días de atención médica o descanso según prescripción facultativa, pues de lo contrario se consideran faltas. El año pasado esto cambió. Luego de la Ley 30819, publicada el 13 de julio del 2018, también se considera delito cuando la atención es de menos días si la víctima es una mujer, agraviada por su condición de tal, o integrantes del grupo familiar en contexto de violencia familiar, acoso sexual, hostigamiento, abuso de poder o discriminación, independientemente de que exista o haya existido una relación con el agresor.

“Cuando esto ocurre no importa la cantidad de días de lesión y daño psicológico de la víctima, son casos en los que el fiscal actúa de oficio porque hay un interés de la sociedad (en la sanción)”, explica Chang.

NOTICIA CRIMINAL La Oficina de Imagen Institucional y Prensa del Ministerio Público recordó a El Comercio que existen varias fiscalías especializadas que pueden actuar de oficio cuando un medio de comunicación o las redes sociales dan cuenta de un presunto delito. A este tipo de fuente se le llama noticia criminal. Hay fiscalías de Prevención del Delito, Especializadas en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, Antidrogas, Corrupción de Funcionarios, Lavado de Activos, Crimen Organizado, Terrorismo, Trata de Personas, entre otras que pueden abrir investigaciones de oficio.

INVESTIGACIÓN CONTRA DAVELOUIS

La semana pasada, la fiscalía abrió investigación, por 30 días, al periodista Luis Davelouis Lengua por el presunto delito de violencia psicológica en contra de su expareja, Marissa Chiappe. El Ministerio Público informó que el caso estará a cargo de la fiscal Sofía Herrera Pérez, del Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia Contra LaMujer de Lima. Esta dispuso recabar las declaraciones de las partes, realización de pericias psicológicas, entre otras acciones orientadas a esclarecer el caso.

NIÑOS HALLADOS DENTRO DE TANQUE

En febrero pasado, la Primera Fiscalía Provincial de Familia de Puente Piedra abrió una investigación premiliar de oficio en contra de Rosa Alccahua Huamaní (30), madre de tres menores de edad que fueron hallados en un tanque de agua.

Rescatan a tres niños de tanque de agua en Puente Piedra.

UNA AMENAZA AL VOLANTE

En setiembre del año pasado, salió a la luz, gracias a un video en Facebook, el caso de Manuel Liendo Rázuri, un hombre de 70 años que insultó, escupió y amenazó con su pistola a un conductor que le reclamaba porque supuestamente había conducido contra el tráfico en San Isidro. El Ministerio Público abrió una investigación preliminar de oficio contra Liendo.