Este es el drama que viven cientos de personas luego de que BodyTech cerrara tres de sus sedes en el último año. A través de redes sociales, los afectados denuncian que la cadena de gimnasios les notificó esta decisión con muy poco tiempo de antelación y que además, hasta la fecha, no cumple con devolverles el monto que pagaron por planes y membresías que no concluyeron.

Los usuarios también indicaron que la empresa siguió ofreciendo promociones, como 2x1, y membresías sin informar que sus sedes estaban a punto de cerrar. En cuanto a la devolución del dinero, refirieron que se les comunicó que lo harían a fines de año. Ellos presumen que es porque no tienen suficiente liquidez.

Asimismo, sostienen que BodyTech ha restringido el poder hacer comentarios en las publicaciones de sus redes sociales. Según comprobó El Comercio, efectivamente esto ocurre al menos en la cuenta de Instagram de dicho gimnasio. A esto se suma el hecho de que la empresa actualmente no tendría una sede física en el Perú, por lo que los clientes no tendrían a donde acudir para interponer algún reclamo.

¿Saben por qué @bodytechpe ha restringido los comentarios en sus redes? Porque ha vendido cientos de membresías en Perú sin informar que sus sedes estaban a punto de cerrar. LO PEOR: No tienen dinero para devolver lo pagado y dicen que lo harían a finales de año.

“¿Saben por qué BodyTech ha restringido los comentarios en sus redes? Porque ha vendido cientos de membresías en Perú sin informar que sus sedes estaban a punto de cerrar. LO PEOR: No tienen dinero para devolver lo pagado y dicen que lo harían a finales de año. ¿En qué delitos ha incurrido esta compañía? Indecopi y los defensores del consumidor deberían pronunciarse al respecto. Lo terrible es que esta empresa ya no tiene sede física en Perú para ir a reclamar y hay muchas personas afectadas que hasta están pagando intereses porque esta marca no les devuelve su dinero”, escribió el usuario Renato Falcón.

Cierre de locales y dónde acudir

De acuerdo a lo denunciado por los usuarios, BodyTech cerró los siguientes locales:

-Guardia Civil (San Borja) el 18 de agosto 2023

-La Rambla Brasil (Breña) el 12 de enero 2024

-28 de Julio (Miraflores) el 12 de enero 2024

El usuario Arturo señaló que en menos de 6 meses la cadena de gimnasios cerró tres sedes. En el caso de la primera, según denunció, mandaron correo a los clientes, sin embargo, dijo que para los siguientes locales solo atinaron a pegar un comunicado al interior de las instalaciones.

“Cerraron tres sedes en menos de 6 meses y días antes de anunciar el cierre hacían 2x1 sabiendo que se iban. A la mayoría no le quieren devolver la plata. Cuando cerraron la primera sede de Bodytech mandaron correo, las siguientes veces que cerraron solo pegaron un papel en el espejo del baño del local, todo bien caleta“, comentó.

Además, informó a los demás afectados que escriban al correo de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios - Aspec ( aspec@aspec.org.pe ), ya que la referida entidad tiene conocimiento del caso y viene recolectando información.

En tanto, un usuario colgó los comunicados emitidos por la empresa referente al cierre definitivo de sus tres locales antes mencionados. “Te enviamos un sincero mensaje de agradecimiento por elegirnos para transformar tu vida durante estos 9 años. En este tiempo tuvimos el privilegio de compartir experiencias de entrenamiento únicas, hicimos amigos y logramos conquistar muchas metas juntos”, se lee al inicio del escrito.

Asimismo, se observa que se incluyeron tres alternativas para que el usuario puede elegir de acuerdo a su conveniencia:

Cambiar de sede con el mismo plan y sin costo adicional. Además, le otorga completamente gratis tres meses más de entrenamiento que se sumarán al plan ya adquirido. Cesión del tiempo a un amigo o familiar para que pueda ir a entrenar a cualquier de las sedes. Para ello el usuario debe enviar un correo con la solicitud de transferencia junto con las fotocopias de los DNI de ambas personas. Devolución del dinero proporcional al tiempo que resta del plan. Para ello también debe realizar un trámite, que consta de llenar un documento adjunto al comunicado y enviarlo por correo.

Por su parte, otros afectados detallaron que vienen esperando meses a que BodyTech realice la devolución del dinero, pero hasta el momento nada. Consideran que el gimnasio espera que se cansen de esperar y finalmente opten por cambiarse de sede. Así, ya no tendrían que efectuar devolución alguna.

“Es cierto, uno esperando meses y meses, y no hay devolución. Dicen que para junio, octubre y así sucesivamente, lo único que me queda sería cambiar de sede, porque es muy probable que nunca devuelvan los 1.200 soles que pagué, aproximadamente, por el plan anual”, dijo una usuaria.

Otro afectado narró que tras interponer su reclamo le enviaron una nota de crédito, documento que informa sobre la devolución de un monto por un servicio adquirido, pero nada más, Luego de eso, solo ha recibido correos con publicidad que los invitan a suscribirse en otros planes.

“A los que presentamos reclamos nos han enviado una “nota de crédito”, sin embargo, no hay fecha de devolución. Algunos pagamos un año completo y al mail sigue llegando publicidad para inscripciones”, dijo.

Esta Diario intentó comunicarse con BodyTech para poder recoger su versión de los hechos. Llamó varias veces al número de atención al cliente que figura en su página web, pero hasta el cierre de esta nota nunca contestaron.

Responsabilidad penal en este caso

El abogado penalista Aarón Aleman detalló a El Comercio que en este caso se estaría configurando el presunto delito de estafa agravada, conforme al artículo 196-A del Código Penal. Esto, en caso de que el gimnasio BodyTech hubiera seguido ofertando sus diversos servicios tan solo días antes del cierre definitivo de sus tres locales, lo que demostraría que conocía perfectamente que no podía cumplir con lo ofrecido.

“La empresa Bodytech Perú habría estado ofreciendo, ofertando y pactando servicios de gimnasio con diversos usuarios, a pesar de saber de antemano que no podían cumplir con dichos servicios, ya que no iban a contar con dichas sedes físicas para su concretización”, indicó.

En otras palabras, Aleman refiere que se habría estado induciendo a error a los usuarios mediante engaño, pues jamás iban a poder hacer uso de las instalaciones y beneficios adquiridos con la suscripción de membresías.

“Esta conducta delictiva está sujeta a una pena privativa de libertad de hasta 8 años y 200 días multa. Según las denuncias públicas exhibidas hasta el momento, las víctimas comprenderían a más de un centenar de personas, a quienes Bodytech Perú tendría que indemnizar mediante una reparación civil por los daños y perjuicios ocasionados”, explicó.

En este caso, el penalista sostuvo que la imputación penal debe dirigirse contra el representante legal de la empresa BodyTech Perú en calidad de autor, así como a los trabajadores que hayan coadyuvado en la perpetración del delito, en calidad de cómplices. “La empresa deberá asumir las consecuencias accesorias por la comisión de este delito dentro de su estructura organizativa empresarial”, agregó.