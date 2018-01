Denuncian acoso dentro de la Federación Peruana de Karate

Dos entrenadores de la Federación Peruana de Karate (FPK) han sido denunciados por acoso sexual y maltrato psicológico contra al menos una deportista.



Andry Calderón, de 25 años, aseguró a Canal N que cuando tenía 11 años y competía con la FPK fue víctima de acoso por parte del entrenador Palmer Sánchez y, posteriormente, por Jesús Armando Pinillos Haro. Estas conductas se repitieron hasta que cumplió 18 años y se retiró de la Federación.

Según sus declaraciones, otras dos deportistas también denunciaron haber sufrido acoso ante el entonces presidente de la FPK, Pedro del Rosario; no obstante, el caso no fue atendido. “El entrenador les decía que quería irse con ellas a un jacuzzi, las tocaba de una manera en que no se sentían cómodas. Ellas se quejaron ante Pedro del Rosario, pero solo lo dejó como una queja”, relató Calderón.

Cabe indicar que Pedro del Rosario es el presidente del Comité Olímpico Peruano para el periodo 2017-2020.

INHABILITACIÓN

Óscar López Dolz, presidente de la Segunda Sala Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, informó que luego de siete meses de investigación (la denuncia de Andry Calderón fue interpuesta el 25 de junio del 2017) fallaron en favor de la agraviada en uno de los casos.

En entrevista con Canal N, López Dolz detalló que Jesús Armando Pinillos Haro fue sancionado con cinco años de inhabilitación.

Sobre las denuncias contra Palmer Sánchez, indicó que el Consejo no tiene conocimiento formal de lo ocurrido. “La única denuncia que tenemos es sobre Jesús Armando Pinillos Haro, la otra me acabo de enterar en este programa. Lamentablemente el Consejo no actúa de oficio, tenemos que esperar que haya una denuncia sostenida en pruebas para poder actuar”, agregó.

