En los últimos días se difundieron algunos testimonios de casos de acoso sexual por parte de un editor del diario La República y un networker.

Se trata del periodista Juan Álvarez Morales, quien, según testimonio de Lucero Chávez, la acosó cuando se desempeñaba como redactora web en La República, con apenas 19 años.

“Mi turno en el diario terminaba a las 10 de la noche. Juan me acompañaba al paradero. En el camino, me rodeaba con su brazo por la cintura. Después, me sujetaba para abrazarme y se pegaba a mí, de tal forma que pudiera sentir su sexo en mi entrepierna. Él es, más bien, bajo y yo mido 1.56, así que no era difícil notar su humanidad”, narra Lucero.

“Luego, pegaba su rostro al mío y buscaba mi boca. Yo no respondía. Permanecía inmóvil y cuando veía que estaba a punto de besarme, lo esquivaba con sutileza”, agregó.

Además, remarca que este tipo de situaciones se repitieron en varias oportunidades.

Sobre el particular, y luego de que se difundiera esta denuncia, Lucero Chávez recibió la comunicación de Álvarez Morales, quien admite que “en ocasiones no se comportó como debía”.

Al respecto, el mencionado medio de comunicación informó que han activado los procedimientos formales de investigación y sanción al hostigamiento sexual.

El segundo caso involucra a Juan Carlos Cautter Boggiano, quien se presenta como un exitoso “job hunting”.

Sobre él recaen serias denuncias de varias mujeres que lo acusan de haberlas manipulado con la promesa de obtener el empleo perfecto para obtener favores sexuales.

Estos son solo algunos de los testimonios que se encuentran publicados en redes sociales que merecen una investigación.

Hasta el momento no se ha pronunciado, pero, de acuerdo a información de EL FOCO, el abogado de Cautter Bogiano, quien se identificó como Manuel Quispe, señaló que no podía hacer descargos sobre el tema porque “solo eran subjetividades”.