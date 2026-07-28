El Hospital Rebagliati, por medio de un comunicado, aseguró que de encontrarse responsables, tomará las acciones debidas. Foto: Difusión.
El Hospital Rebagliati, por medio de un comunicado, aseguró que de encontrarse responsables, tomará las acciones debidas. Foto: Difusión.
Por Joel Dávila Quiñonez

Para Sugeily Ardela Gutiérrez el 18 de noviembre de 2025 pasó a ser el peor día de su vida, pues lo que debía ser una operación a los ovarios de un par de horas en un hospital de Essalud de Lima, se convirtió en una pesadilla al enterarse que le hicieron perforaciones en el intestino producto de una aparente negligencia médica, error que cambió su vida para siempre.

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