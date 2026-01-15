La familia del joven Rony Suárez denuncia que médicos del hospital Arzobispo Loayza le dejaron al interior del abdomen y parte del colon, una pinza y varias grapas abiertas durante una intervención quirúrgica realizada el pasado 24 de diciembre.

“No lo han perforado bien. El oncólogo particular me sugiere que él necesita ser operado con suma urgencia porque presenta un cuadro de septicemia, la materia fecal está distribuida en todo su estómago. La parte baja del ombligo está drenando pus verde”, indicó a Latina.

La prima del paciente dijo que desde el nosocomio le indicaron que no pueden operarlo y que “espere porque es un procedimiento, ya que se encuentra con la hemoglobina baja”.

“Tengo todos los documentos particulares, pero ningún doctor quiere meter la mano porque está en riesgo de muerte. Solo pido justicia con suma urgencia”, narró al noticiero.

Minsa se pronuncia

América Noticias indicó que el Ministerio de Salud (Minsa), personal de SuSalud y médicos del hospital operarán de inmediato al hombre para extirparle un “objeto extraño” que está alojado en su estómago