El burgomaestre expuso los principales proyectos que planea concretar para Lima a favor –según dijo– de los sectores populares que no cuentan con servicios básicos.

Asimismo, durante el encuentro con la prensa, Maritza Casaverde, subgerenta de Personal de la MML, denunció que se ha podido detectar un “incremento irracional” de personal durante el período 2018-2022.

A modo de comparación, resaltó que en el 2018, último año de la gestión del exalcalde Luis Castañeda Lossio, se registró un gasto total de S/283 millones entre personal CAS, locadores de servicios, empleados y obreros. Sin embargo, para el último año de la administración de Miguel Romero como alcalde —que asumió el cargo tras la vacancia de Jorge Muñoz—, se reportó un gasto de S/439 millones por el mismo motivo. Es decir, hubo un incremento de S/156 millones de costos solo en planilla.

“En los cuatro años de la gestión anterior, solo en la Municipalidad de Lima se ha gastado en exceso más de S/350 millones en contratar mayor personal”, dijo el gerente municipal Óscar Lozán.

Por esta razón, Casaverde precisó que realizarán una reducción de personal para generar un ahorro anual de S/103 millones. “Este monto será utilizado para atender los servicios que la comunidad de Lima necesita, como las ollas comunes, acceso al agua, mayor infraestructura”, señaló.

Culminada la conferencia en el Teatro Municipal, López Aliaga estuvo presente en la juramentación de la alcaldesa de Pueblo Libre. (Foto: Municipalidad de Pueblo Libre)

No obstante, esta no fue la única denuncia que hizo el equipo de López Aliaga. Casaverde indicó que, como parte del análisis previo a asumir el mando de la MML, han podido evidenciar que en muchas áreas había personal contratado que no asistía a trabajar. “Se trata de gente fantasma que no ha ido a laborar a la entidad”, precisó.

Ante esta denuncia, el alcalde de Lima comentó que solicitará la intervención de la Contraloría General de la República para las acciones respectivas.

“He pedido que contraloría intervenga de inmediato a partir de mañana [hoy] para saber la magnitud del daño”, indicó López Aliaga.

Adicional a ello, la subgerenta de Personal de la MML resaltó que la actual gestión ha heredado una deuda de S/300 millones por sentencias judiciales laborales, mientras que López Aliaga mencionó otra por S/80 millones en la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape).

Vale precisar que al mismo tiempo que se daba esta conferencia, en los exteriores del Palacio Municipal de Lima, más de 500 trabajadores del régimen CAS denunciaban que no se les permitía el ingreso. Ellos indicaron que se les entregó una carta donde se les informaba el fin de su relación contractual con el municipio, situación que rechazaron, pues afirmaron que tenían contrato indeterminado.

Trabajadores del régimen CAS del Complejo Asistencial Infantil Municipal denunciaron haber sido despedidos arbitrariamente por parte de la Municipalidad de Lima pese a tener contrato indefinido. (Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec)

Sobre esto, López Aliaga dijo que hay 13.500 trabajadores en la MML, cuando el número no debería ser más de 6 mil o 7 mil.

“Los contratos CAS tienen una fecha de vencimiento. El exalcalde Romero me juró que no iba a firmar lo del contrato indeterminado”, agregó.

La gestión saliente —del exalcalde Miguel Romero— comentó a El Comercio que no se la puede responsabilizar por el cumplimiento de mandatos judiciales o laudos arbitrales. Además, detalló que si bien se inició la formalización de la firma de adendas a plazo indeterminado, esta solo fue firmada por 157 servidores (de un total 2.887), es decir, menos del 4% del personal CAS activo a quien le corresponde este derecho.

“La continuación de la firma de adendas se detuvo para que sea la gestión actual la que siga con este proceso de formalización que corresponde conforme a ley. Será la administración vigente la que determine este trámite”, declaró.

Peajes e informalidad

El alcalde de Lima descartó la anulación de los contratos de concesión que permitieron la instalación de peajes en la ciudad. Cabe recordar que durante su campaña prometió declarar nulos aquellos inmersos en casos de corrupción. No obstante, aseguró que su gestión va a renegociar las tarifas con los operadores.

“Lamentablemente, la gestión anterior nos deja laudos internacionales. Tenemos alternativas para negociar, las vías alternas que están previstas en los contratos de concesión”, refirió.

Respecto a los niveles altos de informalidad en Lima, dijo que su administración brindará facilidades para que ambulantes y vendedores pasen al sector formal.

“El sector informal es el mayor creador de empleos en nuestro país. Es la rebelión ante un Estado ausente, lleno de reglas y protocolos que impiden trabajar. Hay que darle oportunidad a la gente para que lo haga de forma ordenada”, dijo.

Plan de trabajo

Entre las varias propuestas que presentaron los gerentes durante la conferencia, anunciaron que destinarán 100 millones de soles del presupuesto de la MML para apoyar a las “ollitas comunes”, que tendrán abastecimiento directo de la Empresa Municipal de Mercados S.A, con el apoyo de empresas privadas. Se espera que durante los 100 primeros días esta ayuda alcance a 2.502 ollas comunes identificadas y al menos 300.240 beneficiarios.

En esa misma línea, se anunció la ejecución de los planes “Agua de emergencia” y “Luz de emergencia”, para poder brindar estos servicios a sectores de Lima que se encuentran en situación de pobreza.

Respecto a la inseguridad ciudadana, el equipo de López Aliaga anunció que se realizarán gestiones para alquilar 10 mil motos (5 mil para la PNP y 5 mil para el serenazgo), a fin de poder accionar rápido frente la delincuencia. El alcalde de Lima detalló que este tipo de vehículo es mejor en casos de persecución porque “trepan cerros” y pasan por algunas calles de Lima por donde los autos no pueden. Además, ratificó que trabajará estrechamente con la Policía Nacional y las municipalidades distritales.

También se comunicó que se restaurarán las escaleras de acceso a los cerros de Lima, losas deportivas y casas solidarias. En materia de transporte se anunció que se trabajará para realizar la conexión de la Estación Central del Metropolitano con la Línea 1 del Metro, a través de la Vía Expresa Grau.

Este Diario consultó cuáles serían las primeras acciones en los días iniciales de la gestión, sin embargo, no obtuvo una respuesta concreta. Al finalizar la conferencia de prensa, el burgomaestre se dirigió hasta Pueblo Libre, donde Mónica Tello, una de las cinco alcaldesas de Lima, juramentó ante los vecinos del distrito y sus regidores. En el lugar, el alcalde de Lima reafirmó su compromiso con el deporte y la necesidad de poner en valor las huacas del distrito limeño. Ya en la noche estuvo presente en la ceremonia de juramentación del alcalde de La Victoria Rubén Cano.

Otros distritos

La alcaldesa de Pueblo Libre, Mónica Tello, denunció la mañana de ayer que ha encontrado un municipio “con serios problemas financieros y administrativos”, hecho que perjudica el inicio de su gestión.

“Recibimos la municipalidad quebrada y desorganizada”, aseveró durante su juramentación en la Plaza de los Libertadores.

El alcalde de Miraflores, Carlos Canales, participó en acciones por aniversario distrital. (Foto: Municipalidad de Miraflores)

En Miraflores, el alcalde Carlos Canales participó en las actividades por el aniversario 166 del distrito. Durante su discurso dijo que su gestión se enfocará en la fiscalización permanente del tránsito y la generación de espacios de estacionamiento municipal.

En San Isidro, la alcaldesa Nancy Vizurraga supervisó la continuidad de los servicios básicos del distrito. Mientras tanto, los alcaldes de La Victoria (Rubén Cano), Santiago de Surco (Carlos Bruce) y San Miguel (Eduardo Bless) juraron como alcaldes de sus distritos.

Vale precisar que las gestiones de Miraflores y Surco anunciaron la suspensión del contrato con las grúas municipales.