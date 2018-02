El Derby se reanuda a medias [FOTOS]

Los trabajos en el intercambio vial El Derby, que unirá las avenidas El Derby y San Borja Norte, se reanudarán después de más de seis meses de permanecer paralizados. Así lo informó ayer la Municipalidad de Lima.

Sin embargo, la comuna metropolitana no informó sobre cuánto tiempo demorará en concluirse esta obra, ubicada en Surco, ni los desvíos vehiculares que se realizarán durante la construcción.

El proyecto, a cargo de la concesionaria Rutas de Lima, se inició en marzo del 2016. En un primer momento, se informó que la obra se entregaría a la ciudad en 15 meses, es decir, en junio del año pasado. Sin embargo, por esas fechas, la obra quedó paralizada.

Ayer, a través de un comunicado, la municipalidad indicó que la obra se ejecutará por partes. Se comenzará con la construcción de un estribo (la base), en la zona más cercana a la Av. El Derby, que formará parte del soporte de la plataforma elevada.

Más adelante se construirá el pilar central. “Una vez concluidos dichos trabajos, se procederá a montar las estructuras metálicas que ya están fabricadas”, se lee.

Las labores en la zona se detuvieron debido a que la municipalidad no logró un acuerdo con el Jockey Club del Perú (JCP) para la expropiación de 16.900 m2 de terreno adyacente al club hípico. Según la concesionaria, por el momento no se trabajará sobre el área en disputa.

El ingeniero Félix Cabrera Vega considera que esta obra no aliviará el tráfico, sino solo lo trasladará a otras zonas. El especialista también criticó que el proyecto se vaya a ejecutar por partes. “Una obra como esta no resuelve el tema del tráfico en la zona, sino que lo distribuye a otros puntos. Esto es aun peor si no se presenta completamente”, dijo.

El Comercio solicitó a la Municipalidad de Lima información de los nuevos plazos de la obra. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

—Más problemas—

La constructora Odebrecht Perú informó ayer en un comunicado que “el campamento de obras del proyecto Vías Nuevas de Lima fue invadido de manera arbitraria y sorpresiva por personal al mando de la concesionaria Rutas de Lima”.

Odebrecht tiene el 25% de acciones en la concesionaria y, a su vez, fue contratada por esta para construir la obra.

La empresa brasileña informó ayer que no participa en la gestión ejecutiva de Rutas de Lima. Al cierre de edición, esta última firma no se pronunciaba al respecto.

—Terreno en disputa—

El 20 de setiembre del 2017, el JCP presentó una denuncia penal contra el alcalde de Lima, Luis Castañeda, y otros tres funcionarios de la comuna, por el derribo de 2,5 kilómetros de muro del perímetro del club.

Se les acusa de la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, otorgamiento ilegítimo de derechos sobre inmuebles, estragos especiales y usurpación. El proceso sigue pendiente.



