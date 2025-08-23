Derrame de 4 mil galones petróleo en el río Rímac: su impacto en el agua para el consumo humano y la agricultura

El camión de placa C3H- 733/ASK -933, de propiedad de la Empresa Transportista de Combustible (Emtracom), no cuenta con Registro de Hidrocarburos vigente, ya que fue suspendido hace seis meses, por lo que estaba imposibilitado de transportar combustibles, inidicó Osinergmin. El chofer fue llevado a la comisaría.

Cerca de 16 escolares del sector de Cacachaqui resultaron afectados por el intenso olor del combustible y fueron atendidos en el hospital de San Juan de Matucana, informó el alcalde de la provincia de Huarochirí, Hugo González Carhuavilca. Tres de los menores permanecieron bajo observación de los médicos, mientras que el resto fue dado de alta.

El camión cisterna transportaba cuatro mil galones de petróleo hacia Junín. (Foto: COEN/X)

El burgomaestre detalló que se reunió con los directores de los centros educativos para adoptar medidas preventivas, como la repartición de mascarillas a los escolares y la suspensión de clases y la salida temprana de los alumnos.

Exhortó, además, a los agricultores de las zonas de San Jerónimo de Surco, Santa Cruz de Cocachacra y Corcona a no utilizar en los próximos días el agua que discurre por el río Rímac en sus actividades de riego y alimentación de animales.

Como parte de los trabajos para contener el derrame, los Bomberos acondicionaron una línea sobre el combustible, así como un trazo de espuma. La Policía restringió la circulación por la Carretera Central y dispuso el paso de vehículos que transportan pacientes a Lima o de casos de emergencia.

Personal de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) tomó muestras en tres puntos del río Rímac, incluida un sector aguas arriba de las bocatomas de La Atarjea, y serán enviadas a un laboratorio certificado para determinar el nivel de alteración en la calidad del agua, e incluye el análisis de valores como el pH, temperatura, parámetros de aceites y grasas, hidrocarburos, entre otros elementos hallados en el río.

La ANA recogió muestras de la calidad del agua del río Rímac tras el derrame de petróleo.

La ANA entregará los resultados de las muestras a las instituciones competentes para que tomen las acciones correspondientes de acuerdo con los hallazgos.

Sedapal cierra compuertas de la planta de Huachipa como medida preventiva

Sedapal informó que, apenas tuvo conocimiento del hecho, dispuso el cierre de la planta de Huachipa a fin de proteger la calidad del agua potable producida en sus plantas de tratamiento y asegurar la continuidad del servicio.

En un comunicado, la empresa detalló que equipos técnicos especializados se trasladaron de inmediato a la zona del incidente para realizar la inspección visual de la fuente y tomar muestras que serán analizadas en laboratorio. Remarcó que coordina con la ANA y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) para determinar si hay afectación al recurso hídrico en el río Rímac.

“Como prevención, se dispuso el cierre de las compuertas de la planta Huachipa para evitar el ingreso de posibles contaminantes y proteger la operación de la planta La Atarjea. Estas acciones no ponen en riesgo la continuidad del abastecimiento de agua potable”, detalló Sedapal.

La ANA enviará las muestras de agua del río Rímac a un laboratorio especializado.

“Como parte del protocolo, se viene incrementando el uso de carbón activado en el proceso de potabilización, técnica que permite retener sustancias orgánicas, con lo cual aseguramos que el agua potable continúe con sus altos estándares de calidad”, agregó.

Sedapal aseguró que cuenta con “protocolos y planes de contingencia diseñados para responder ante emergencias externas”.

¿Habrá corte de agua en Lima y Callao por derrame de combustible en el río Rímac?

Julio César de la Rocha, gerente general de Sedapal, aclaró que no habrá corte del servicio de agua potable en Lima y Callao tras el derrame de combustible en el río Rímac, y garantizó la calidad del recurso hídrico.

“No habrá interrupción en la continuidad del servicio de abastecimiento del agua y la calidad va a ser exactamente la misma, no hay ningún problema, llamamos a la calma a la población. Este hecho fortuito ha activado, por supuesto, el plan de contingencia, el cual, con la experiencia y los años que tiene la empresa, permite asegurarles y enfatizar que la calidad y continuidad no se verán afectadas”, indicó el funcionario.

“No existe ninguna posibilidad de que la calidad del agua sea distinta y se vea afectada y menos que exista desabastecimiento”, agregó.

Los resultados de las muestras tomadas serán enviadas a las autoridades para que adopten acciones. (Foto: OEFA)

Además, detalló que Sedapal envió piquetes técnicos a la zona de San Mateo, donde ocurrió el derrame de combustible, y a la planta de tratamiento de Huachipa para recoger muestras de la calidad agua del río Rímac y enviarlas al laboratorio.

El directivo de Sedapal confirmó que, como medida de seguridad, se cerraron las compuertas de las plantas de Huachipa y de La Atarjea para evaluar la calidad del agua.

“Con las muestras que hemos tomado se adoptarán las precauciones del caso y ver qué tipo de procesamiento adicional tenemos que hacer en nuestras plantas de tratamiento, pero esto es algo totalmente rutinario”, aseveró.

Este derrame “es un tema manejable”, aseguró expresidente de Sedapal

Las autoridades deberían hacer un monitoreo que permita que discurra el petróleo derramado, hacer el tratamiento necesario y cerrar las compuertas de la planta de La Atarjea, indicó Rudecindo Vega, expresidente del Directorio de Sedapal.

En diálogo con El Comercio, Vega indicó que dicho derrame de petróleo no pondría en riesgo el abastecimiento de agua en Lima, ya que se trata de “un hecho puntual, pequeño, que puede ser atendido y fácilmente solucionado por los técnicos de Sedapal”.

“No es muy grave, no es muy complicado, no debería generar un problema mayor, y debería ser atendible por los técnicos de Sedapal y no debería ocasionar ninguna zozobra para los ciudadanos”, argumentó.

“Es un camión cisterna, no es un volumen gigantesco que afecte kilómetros de kilómetros, es un tema manejable, atendible y es solucionable”, añadió.

No obstante, Vega enfatizó que este hecho debería llevar a que no se permita que camiones pasen al borde del río y que las carreteras estén controladas por las autoridades para supervisar el desplazamiento de las unidades.

Los efectos del derrame de combustible en el río Rímac

El doctor Raúl Loayza-Muro, jefe de la Carrera de Biología de la Universidad Peruana de Cayetano Heredia (UPCH), indicó que las autoridades deben advertir a los ciudadanos que no deben entrar en contacto ni beber el agua del río Rímac y suspenderse las actividades relacionadas con la piscigranja.

Las autoridades lograron controlar el derrame de petróleo luego de unas horas. (Foto: COEN/X)

“A largo plazo, los efectos que pueden tener los combustibles, como el petróleo, es que se acumulen en los sedimentos, puedan entrar en la cadena trófica y, eventualmente, entrar en contacto con las personas, si es que beben esta agua o tienen contacto a través de la piel”, expresó el especialista.

“Se evite el contacto con el agua y se suspenda cualquier actividad relacionada, como por ejemplo la piscicultura. A lo largo de la Carretera Central hay una serie de pequeñas piscigranjas que se abastecen del agua del río Rímac y sería bueno advertir que se cierren y no se consuman los peces”, agregó.

Advirtió que las personas que están cerca de la zona del derrame pueden presentar irritación de la mucosa, en la piel o algún problema estomacal, pero la afectación dependerá de la cantidad de combustible vertido al río. “Para que una persona manifieste algún síntoma o daño, como algún fallo a nivel de un órgano, como los riñones, o problemas estomacales, tiene que ingerir una cantidad importante de hidrocarburo”, puntualizó.

Loayza-Muro indicó que las autoridades deben determinar con celeridad el grado de contaminación del río Rímac para adoptar decisiones rápidas. “Los entes encargados, como la ANA, Osinergmin, Sedapal, entre otros, deben iniciar un protocolo inmediato de muestreo y el Estado tiene laboratorios certificados y acreditados que pueden ofrecer en un tiempo muy corto información valiosa sobre qué tipo de contaminante está actualmente en el agua, en qué concentración, y si estos contaminantes están superando los estándares de calidad ambiental para riego, consumo de animales y para consumo humano”, manifestó.