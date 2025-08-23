Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Derrame de 4 mil galones petróleo en el río Rímac: su impacto en el agua para el consumo humano y la agricultura
Las alarmas por la posible contaminación del río Rímac y un eventual desabastecimiento de agua en Lima se encendieron este 22 de agosto, tras el despiste de un camión que trasladaba 4 mil galones de petróleo en el kilómetro 82 de la Carretera Central, en Huallatupe (San Mateo de Huanchor, Huarochirí). El combustible terminó vertiéndose en el río.

