El secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo, señaló que el Gobierno peruano podría reconsiderar la paralización de las operaciones de carga y descarga de hidrocarburos por parte de Repsol tras el desastre ecológico ocasionado por el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla, el pasado 15 de enero.

“Las decisiones que tome el Gobierno, no soy el llamado a discutirlas. Si he oído que la cobertura o el suministro que realiza La Pampilla a la economía es de un 40% en cuanto al suministro de crudo, de petróleo. Es una decisión que ha tomado el Gobierno, tengo la sensación que puede haber en algún momento una reconsideración precisamente por las implicaciones que tendría para el desabastecimiento de la economía”, sostuvo en declaraciones a RPP Noticias.

En otro momento, reiteró que las causas del derrame de petróleo, así como la responsabilidad por parte de Repsol en el desastre ecológico aún está en “investigación”.

Derrame de petróleo: secretario de Estado de España sostiene que Perú podría “reconsiderar” la decisión de paralizar La Pampilla

“(...) hay una investigación de marcha y yo no me puedo pronunciar, mucho menos sobre el tema de culpabilidades. La empresa ha señalado que en un momento determinado solicitó o preguntó si había una alerta de tsunami, parece ser que no la había y en consecuencia creo que la especulación sobre lo que pudo suceder en estos momentos no es útil. Lo importante es que acometamos estas medidas que puedan palear esta situación lo antes posible y esperemos los resultados de la investigación. Y a partir de ahí la empresa responderá, y ahí me consta, de sus obligaciones”, puntualizó.

TOMAN MEDIDAS

Recordemos que el último lunes, el exministro del Ambiente, Rubén Ramírez, anunció la paralización de operaciones de Repsol en el mar peruano. “[Hemos dictado] la medida de paralización de todas las actividades de carga y descarga de hidrocarburos en el mar peruano de parte del operador Repsol hasta que nos brinde las garantías técnicas de que no se va a producir otro daño”, indicó en conferencia de prensa.

Asimismo, descartó que la decisión de paralizar las operaciones de carga y descarga no generará un desabastecimiento de combustible en el mercado peruano. “No hay que alarmarse, todas las empresas tienen una reserva ante una emergencia, todos los operadores de hidrocarburos tienen reservas. Fuera de eso, tenemos a Petroperú e importadores que pueden cubrir el mercado nacional”.

Además, remarcó que la paralización de actividades en la refinería La Pampilla será hasta que Repsol acredite que “los otros componentes estén debidamente acondicionados” y que su sector busca garantizar que los sistemas de la empresa estén funcionando correctamente.

Repsol informó que la cantidad de crudo derramado alcanzó los 10.396 barriles (1,65 millones de litros), una cifra muy superior a los 6.000 barriles que en días anteriores había señalado. Por otro lado, adelantó que estiman culminar los trabajos de limpieza de playas y de la zona marítima impactada a finales de febrero

REVISA AQUÍ | Derrame de petróleo en Ventanilla: Perú denuncia a Repsol ante el Consejo Permanente de la OEA

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Expertos piden salida de Repsol del Perú