Ante el derrame de petróleo producto de la volcadura de un camión cisterna en la Carretera Central, a la altura del puente Huallatupe, en la Carretera Central, en el distrito de San Mateo, en la provincia limeña de Huarochirí, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha desplegó un equipo técnico para tomar muestras y analizar la calidad del agua del río Rímac.
La entidad adscrita al Ministerio del Ambiente precisó quese coordinan acciones con diversas entidades del Estado para atender la emergencia y proteger el río.
OEFA también supervisa derrame
Al lugar, ha llegado personal del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), para supervisar la emergencia ambiental generada por el derrame de combustible diésel de placa ASK-993, propiedad de la empresa Transportista de Combustible E.I.R.L. – EMTRACOM.
En ese sentido, los trabajos realizados por la OEFA determinarán la responsabilidad de los hechos y el impacto ambiental generado; así como la implementación de las acciones de primera respuesta por parte del administrado.
A su vez, Sedapal ha dispuesto cerrar de forma preventiva la planta Huachipa con el fin de evitar el ingreso de posibles contaminantes y proteger la operación de la planta La Atarjea.
Asimismo, se ha reforzado el uso de carbón activado en el proceso de potabilización, técnica que permite retener sustancias orgánicas, asegurando así que el recurso continúe con altos estándares de calidad.
La empresa encargada del abastecimiento del agua en Lima Metropolitana y el Callao afirmó que cuenta con planes diseñados para responder ante emergencias externas y garantizar un servicio seguro y confiable a más de 12 millones de habitantes.
En tanto, En declaraciones para RPP, el jefe de Defensa Civil de Matucana, Alfredo Cortabrazo, recomendó a la ciudadanía abrir sus ventanas y puertas para que el fuerte olor de petróleo se disipe y no afecte la salud.
