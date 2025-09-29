Tras el desalojo en la playa Pescadores a cargo de la Municipalidad de Chorrillos, el pasado viernes 26 de setiembre, el gerente Henry Herrera indicó que ha recibido amenazas contra su vida vía WhatsApp.

Los pescadores ocupaban un área de 16 mil metros cuadrados de áreas púbicas que se habían convertido, según palabras del funcionario, convertido en “un hotel de noche” y “cementerio de embarcaciones”.

Durante el operativo que contó con el apoyo de más de una veintena de efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), Herrera precisó que los pescadores estaban esperando “que se vayan los verdes (policías)” para matarlo.

También defendió el operativo indicando que el objetivo es recuperar para los vecinos una playa apta para deportes acuáticos, y la describió como “una playa similar a una piscina”, ideal para actividades como el paddle y la natación.

Buenos Días Perú indicó que el gerente pedirá garantías contra su vida como medida de seguridad.