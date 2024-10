Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte

Un fideicomiso para la seguridad

El punto fundamental es el factor económico para los transportistas. Se debe crear un fideicomiso a favor de la seguridad ciudadana, o utilizar la figura de obras por impuestos o asociaciones público-privadas para fomentar la inversión que se requiere.

Estamos a puertas de un salvavidas de la economía peruana, que es la inauguración del puerto de Chancay. No puede ser que algo tan grande como un puerto no tenga seguridad. No creo que ningún inversionista que venga de China o de Asia vea esta inseguridad, vaya a querer invertir en un puerto. Estamos hablando de un puerto que va a ser la apertura económica para todos los gremios.

Por nuestro lado, debemos buscar una integración gremial sin violencia. Me gusta la idea de colocar actos simbólicos para que vea que todos estamos unidos y que juntos vamos a salir de esta situación. Pero debe ser una iniciativa desde el punto de vista gremial, y no desde aprovechamientos de paralizaciones políticas donde hay intereses con agendas paralelas, porque eso es otro tipo de extorsión.