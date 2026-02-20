Ante las intensas lluvias, huaicos y deslizamientos que vienen afectando distintas regiones del país, la organización civil sin fines de lucro Perú Pendiente informó que su equipo de Gestión de Riesgos y Desastres (GRD) ya se encuentra en campo evaluando necesidades y coordinando la entrega de ayuda humanitaria para las familias damnificadas.

La intervención prioriza el envío de víveres, agua, kits de higiene y herramientas para la remoción de escombros, en articulación con comunidades locales, aliados y autoridades. Como parte de esta respuesta, la organización ha activado la campaña #JuntosNosHacemosCargo, que busca movilizar apoyo ciudadano y empresarial para ampliar el alcance de la ayuda.

“En una emergencia, llegar a tiempo hace la diferencia. Nuestro equipo ya está en las zonas afectadas para garantizar una entrega organizada, con trazabilidad y total transparencia, a quienes más lo necesitan”, señaló Vanessa Vásquez, directora de Perú Pendiente.

La organización cuenta con más de una década de experiencia en respuesta ante emergencias y trabajo directo con comunidades vulnerables en distintas regiones del país.

Las personas y empresas interesadas en sumarse pueden hacerlo a través de los canales oficiales de Perú Pendiente.