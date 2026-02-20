Resumen

Ayuda humanitaria para los damnificados de los huaicos.
/ IAN FENRIR
Por

Ante las intensas lluvias, huaicos y deslizamientos que vienen afectando distintas regiones del país, la organización civil sin fines de lucro Perú Pendiente informó que su equipo de Gestión de Riesgos y Desastres (GRD) ya se encuentra en campo evaluando necesidades y coordinando la entrega de ayuda humanitaria para las familias damnificadas.

