Resumen

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Según el organismo, la tasa de ocupación entre las madres trabajadoras se sitúa en un 95.8 % | Foto: Difusión
Según el organismo, la tasa de ocupación entre las madres trabajadoras se sitúa en un 95.8 % | Foto: Difusión
Por Redacción EC

A poco de celebrarse el Día de la Madre, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el 67,7 % de las madres peruanas integra la población económicamente activa, registrando además una tasa de ocupación que alcanza el 95,8 % a nivel nacional.

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