A poco de celebrarse el Día de la Madre, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el 67,7 % de las madres peruanas integra la población económicamente activa, registrando además una tasa de ocupación que alcanza el 95,8 % a nivel nacional.

De acuerdo con el informe técnico, la participación laboral varía según el rango de edad, siendo el grupo de madres de 25 a 44 años el que presenta la mayor presencia en el mercado laboral con un 73,4 %.

Por su parte, las madres de 45 años a más registran una participación del 63,0 %, mientras que en el segmento de 15 a 24 años la cifra se sitúa en 53,2 %.

Sobre el impacto de estas cifras, el jefe del INEI, Dr. Gaspar Morán Flores, señaló que el trabajo, dedicación y esfuerzo de las madres peruanas constituye un valioso aporte para el desarrollo económico y social del país. “En esta fecha especial, expresamos nuestro reconocimiento y saludo a todas las madres del Perú”, expresó.

Perfil laboral y tamaño de empresa

Las estadísticas revelan además que 46 de cada 100 madres en el Perú trabajan de forma independiente, lo que equivale al 45,5 % del total. Mientras que, el 43,4 % se desempeña como asalariada (empleadas, obreras o trabajadoras del hogar) y un 11,0 % figura como trabajadoras familiares no remuneradas.

Respecto a los sectores donde laboran, predomina con un 69,5 % de madres dedicadas a servicios (43,7 %) y comercio (25,8 %). Otros sectores con menor presencia incluyen agricultura, pesca o minería con 21,4 %, manufactura con 8,5 % y construcción con 0,6 %.

Asimismo, el informe detalla que la pequeña empresa es la principal fuente de empleo para este grupo, pues el 77,5 % de las madres labora en establecimientos de 1 a 10 trabajadores. Solo el 16,3 % trabaja en grandes empresas de más de 50 empleados y el 5,2 % lo hace en medianas empresas.

Las madres coraje que pasan su día trabajando

Educación y estado civil

A nivel académico, el 44,0 % de las madres peruanas cuenta con educación secundaria como nivel máximo alcanzado. Asimismo, el 29,1 % tiene educación primaria o menor nivel, mientras que el acceso a la educación superior técnica y universitaria se sitúa en 15,1 % y 11,8 %, respectivamente.

Finalmente, los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) al cierre de 2025 indican que el 61,4 % de las madres mantiene un estado civil de casada o conviviente. El resto de la población se distribuye entre separadas (21,8 %), viudas (10,5 %), solteras (5,2 %) y divorciadas (1,1 %).

Sobre la estructura demográfica, la institución subrayó que el 58,6 % se encuentra en edad reproductiva y un 24,4 % pertenece al grupo de adultas mayores.

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