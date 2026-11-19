La ansiedad, la tristeza persistente, los problemas para dormir o las dificultades para afrontar situaciones cotidianas pueden afectar profundamente la vida de una persona y sus relaciones familiares. Sin embargo, muchas veces estas señales se minimizan o se enfrentan en silencio. En el marco del Día de la Psiquiatría Peruana, que se conmemora cada 20 de noviembre, el Seguro Social de Salud (Essalud) destaca la importancia de buscar ayuda especializada y superar los prejuicios que todavía existen alrededor de la salud mental.

De enero a octubre de 2026, Essalud registró 121 mil 867 atenciones psiquiátricas a nivel nacional, de las cuales 7075 correspondieron a niños y adolescentes, cifras que reflejan la demanda de estos servicios y la importancia de brindar atención desde las primeras etapas de vida.

El doctor Óscar Ramos Godoy, jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, explicó que los trastornos de ansiedad y depresión son los diagnósticos más frecuentes en consulta externa. También se atienden pacientes con esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno bipolar, demencia y problemas relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias.

El especialista señaló que las preocupaciones económicas, la inseguridad ciudadana, los conflictos familiares y la exposición constante a noticias negativas pueden afectar el bienestar emocional de las personas. En el caso de niños y adolescentes, destacó la importancia de acompañar el uso de celulares y plataformas digitales, especialmente ante contenidos que podrían resultar perjudiciales.

¿Cuándo buscar ayuda profesional?

La tristeza persistente, la preocupación excesiva, las alteraciones del sueño, el aislamiento social y los cambios importantes en el comportamiento pueden ser señales de que una persona necesita una evaluación de salud mental.

Estos síntomas no significan necesariamente que exista un trastorno psiquiátrico. Sin embargo, cuando se prolongan, generan sufrimiento o interfieren con el trabajo, los estudios, las relaciones familiares o las actividades cotidianas, es importante buscar orientación profesional.

MIRA AQUÍ: Gobierno inicia construcción del Proyecto Trecca de EsSalud para fortalecer la atención médica de asegurados

El doctor Ramos Godoy recordó que acudir a un psicólogo o psiquiatra no debe ser motivo de vergüenza y que recibir atención oportuna puede ayudar a prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.

Una de las alternativas de atención que ofrece el Hospital Rebagliati es el denominado Hospital de Día, un servicio que permite a los pacientes recibir tratamiento psicoterapéutico especializado y regresar a sus hogares al finalizar las sesiones.

MIRA AQUÍ: Lavado correcto de manos con agua y jabón ayuda a prevenir enfermedades asociadas a Fenómeno El Niño

La atención se desarrolla en dos turnos, de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 12:00 m. a 4:00 p. m., mediante el trabajo conjunto de psiquiatras, psicólogos, profesionales de enfermería y trabajadores sociales.

Durante las sesiones, los pacientes reciben acompañamiento para identificar sus dificultades, fortalecer sus habilidades personales y desarrollar herramientas que les permitan afrontar situaciones complejas de su vida cotidiana.

“Muchas veces los pacientes llegan con dudas sobre si podrán hacer algún cambio en sus vidas. Conforme avanzan en la terapia, comienzan a darse cuenta de que sí pueden hacerlo”, comentó el doctor Ramos Godoy.

Como parte del fortalecimiento de sus servicios, el Hospital de Día incorporó una propuesta de atención dirigida a adolescentes, desarrollada por un equipo multidisciplinario de psiquiatría, psicología, trabajo social y enfermería.

Asimismo, el Departamento de Salud Mental del Hospital Rebagliati brinda atención de emergencia psiquiátrica las 24 horas del día, los siete días de la semana, y realiza interconsultas para pacientes hospitalizados en otras especialidades.