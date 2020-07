El Ministerio de Educación (Minedu) destacó en un comunicado la labor de los docentes que se dedican a la educación básica alternativa, programa en el que estudian adultos que no culminaron su formación escolar, en el marco del reconocimiento a su trabajo por el Día del Maestro que se celebra este lunes 6 de julio.

El Minedu indicó que de 12.800 maestros brindan la modalidad de la Educación Básica Alternativa en los CEBA y periféricos a nivel nacional y que el 91.2% estudiantes jóvenes, adultos y adultos mayores de la básica alternativa siguen el programa Aprendo en Casa de la Básica Alternativa a través del celular, teléfono fijo e Internet.

Casos destacados

El sector Educación resaltó el trabajo de María Soledad Huallpa Pumacayo, de 63 años, quien es maestra del área de Educación para el Trabajo (EPT), en el Centro de Educación Básica Alternativa Juan Guerrero Quimper ubicado en Villa María del Triunfo.

“Mi experiencia como maestra ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Mi profesión me ha permitido enseñar a personas de todas las edades: niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, y también aprender de cada una de ellas. Me siento muy afortunada de haber elegido ser docente a mis más de 35 años de edad y ser para mis estudiantes una motivación para seguir adelante”, indicó María Huallpa al Minedu.

Como parte de su trayectoria como profesora de la básica alternativa, María recorrió diversas aulas periféricas del CEBA Quimper en Lima Sur, como es el aula del Centro de Madres Adolescentes Villa Vida (Cedetep), donde, durante sus clases, además de ser maestra, tenía que ser consejera y amiga de las niñas y madres adolescentes que viven ahí por haber sido víctimas de abuso sexual o de violencia familiar.

Asimismo, su experiencia en el Centro de Rehabilitación San José Obrero, le ha permitido conocer la situación de muchos adultos que aforntan problemas relacionados con el alcohol y las droga, lo que la llevó a convertir sus clases en una estrategia de motivación y reinserción para los pacientes.

Además, el Minedu indicó que la Dirección de Educación Básica Alternativa brinda la oportunidad de culminar los estudios básicos a las personas mayores de 14 años que no lograron culminar su educación básica o no lograron acceder a ella, y esto, gracias al trabajo de más de 12 mil 800 maestros a nivel nacional.

En esta etapa de emergencia, el Minedu, ha contemplado en la estrategia “Aprendo en casa” para la básica alternativa una serie de canales para que los docentes puedan trabajar con los estudiantes sus aprendizajes: vía Radio Nacional: de lunes a viernes de 05:00 p. m. a 6:30 p. m., con la plataforma web Aprendoencasa.pe y através del Whatsapp EBA que utilizan los docentes a nivel regional.

