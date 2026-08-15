En Perú, el Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto | Foto: Difusión
En Perú, el Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Con espacios al aire libre, presentaciones artísticas y actividades pensadas para los más pequeños del hogar, Lima se alista para celebrar el Día del Niño 2026 con una programación especial que busca reunir a las familias en distintos puntos de la ciudad.

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