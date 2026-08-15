Con espacios al aire libre, presentaciones artísticas y actividades pensadas para los más pequeños del hogar, Lima se alista para celebrar el Día del Niño 2026 con una programación especial que busca reunir a las familias en distintos puntos de la ciudad.

Una de las propuestas principales se desarrollará en el Humedal Pantanos de Villa, donde los niños y niñas menores de 12 años podrán ingresar gratuitamente hasta el domingo 16 de agosto presentando su DNI. Allí realizarán paseos en catamarán, bote, pedalón y kayak.

Además, desde las 2:00 p. m. del mismo día, los asistentes podrán participar del Show de Tachuris y un bingo de aves, actividades que combinan entretenimiento y aprendizaje sobre la biodiversidad del humedal.

CONOCE MÁS: ¿Por qué mi hijo se porta ‘mal’ en el colegio si en casa es tranquilo? Lo que su conducta puede estar diciendo

Actividades en el Parque de las Leyendas

En tanto, el Parque de las Leyendas ofrecerá una promoción especial durante agosto. Desde el 15 hasta el 31 de este mes, los niños de 3 a 12 años podrán acceder a entradas con 50% de descuento en sus sedes de San Miguel y Huachipa.

Como parte de la programación central del domingo, la sede San Miguel realizará el evento “Día del Niño y la Animadora Infantil” junto a Capai Perú, con un pasacalle acompañado de batucada y un espectáculo infantil en el Patio Central, desde el mediodía hasta las 5:00 p. m.

Por su parte, la sede Huachipa presentará el show interactivo “Feliz Día del Niño” en la Explanada Principal, de 3:30 p.m. a 4:30 p.m.

Circuito Mágico del Agua tendrá tarde de juegos y espectáculos

El Servicio de Parques de Lima (Serpar) también se sumará a las celebraciones con una jornada especial en el Circuito Mágico del Agua, frente a la Fuente de la Fantasía, este domingo 16 de agosto.

La actividad se realizará de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. e incluirá el Bailetón Kids, una búsqueda del tesoro, el show mágico de Aventuras School con la profesora Rocío Montalvo y la presentación central de Yulimania. Además, habrá estaciones de caritas pintadas y dinámicas lúdicas para los niños.

MÁS INFORMACIÓN: Las habilidades que llenar el álbum de figuritas del Mundial 2026 le está dando a tu hijo sin que se de cuenta

Una fecha dedicada a la infancia

En Perú, el Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto, una fecha que busca reconocer la importancia de proteger los derechos de la infancia y promover espacios para su desarrollo, educación y recreación.

La celebración tiene su origen en una iniciativa internacional impulsada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se promovió que cada país estableciera una fecha para destacar el bienestar de los niños.

Además de esta fecha, el país cuenta con el Día del Niño Peruano, establecido mediante la Ley N° 27666 y celebrado el segundo domingo de abril, una jornada orientada a resaltar la identidad y los derechos de los pequeños.

VIDEO RECOMENDADO: