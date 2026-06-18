El Día del Padre se celebrará este domingo 21 de junio, pero la Municipalidad de San Isidro organizó actividades previas que van desde la elaboración de jabones artesanales, talleres de robótica y elaboración de cócteles a base de pisco, de las que fueron parte decenas de familias.

La alcaldesa de San Isidro, Nancy Vizurraga, destacó la importancia de generar espacios que promuevan la unión familiar y el desarrollo de actividades educativas y sostenibles. “Buscamos que las familias compartan experiencias significativas y encuentren en estos espacios una oportunidad para aprender, divertirse y crear recuerdos especiales”, señaló.

La Municipalidad de San Isidro organizó el taller "Robótica Creativa: Inventores con Papá", por el Día del Padre 2026. (Foto: Municipalidad de San Isidro)

La jornada se inició en el Parque Manuel Villarán con el taller ambiental “Elabora jabones artesanales para papá”, que congregó a 43 participantes. Durante la actividad, los asistentes aprendieron a elaborar productos utilizando ingredientes naturales, fomentando prácticas responsables con el medio ambiente y promoviendo alternativas sostenibles para el cuidado personal.

Posteriormente, la Biblioteca Infantil fue escenario del taller “Robótica Creativa: Inventores con Papá”, donde 22 participantes entre padres e hijos desarrollaron habilidades relacionadas con la tecnología, la creatividad y la resolución de problemas mediante dinámicas de construcción y experimentación.

Las celebraciones culminaron en el Centro Cultural El Olivar con la masterclass “Pisco: Celebrando a Papá”, que reunió a 130 participantes. Durante la sesión, los asistentes conocieron más sobre la historia y características de la bebida bandera del Perú, así como técnicas básicas para la elaboración de diversos cócteles.

La Municipalidad de San Isidro organizó el taller "Elabora jabones artesanales para papá", por el Día del Padre 2026. (Foto: Municipalidad de San Isidro)

Estas actividades desarrolladas por la Municipalidad de San Isidro buscaron promover espacios de convivencia familiar, aprendizaje y recreación en el marco de las celebraciones por el Día del Padre.

A través de estas iniciativas, la comuna reafirma su compromiso con el desarrollo de actividades que fomenten la integración de las familias, la creatividad, el aprendizaje y el cuidado del medio ambiente, contribuyendo al bienestar de la comunidad sanisidrina.

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