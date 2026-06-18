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La Municipalidad de San Isidro organizó el taller "Elabora jabones artesanales para papá", por el Día del Padre 2026. (Foto: Municipalidad de San Isidro)
La Municipalidad de San Isidro organizó el taller "Elabora jabones artesanales para papá", por el Día del Padre 2026. (Foto: Municipalidad de San Isidro)
Por Redacción EC

El Día del Padre se celebrará este domingo 21 de junio, pero la Municipalidad de San Isidro organizó actividades previas que van desde la elaboración de jabones artesanales, talleres de robótica y elaboración de cócteles a base de pisco, de las que fueron parte decenas de familias.

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