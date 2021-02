En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, el centro hospitalario de pediatría especializada y cáncer infantil VIDAWASI ha renombrado esta fecha como el ‘Día del amor verdadero’. Con esta campaña se busca visibilizar y sensibilizar sobre la realidad que viven los niños con esta enfermedad en el país.

De acuerdo con el vicepresidente de la Asociación de Hemato-Oncología Pediátrica del Perú, Iván Maza, del total de casos anuales (2.000), alrededor de 450 niños no se enteran de que tuvieron cáncer y, por lo tanto, no comienzan el tratamiento. Según el estudio del 2018 del Observatorio del Cáncer (Globocan), el 70% de los casos son diagnosticados en estudios tardíos, terminales o no pueden continuar con el tratamiento.

Esto se ve reflejado en la tasa de mortalidad infantil, pues 5 de cada 10 niños fallecen a causa de esta enfermedad en el Perú. Esta cifra es el doble de la que se registra en Chile y más del triple que en Estados Unidos. Para amortiguar esta situación, en setiembre del 2020 se promulgó la ‘Ley sobre cáncer infantil’, con la que se busca una detección temprana de la enfermedad y atención integral del niño y adolescente con cáncer.

Con esta ley se espera también crear centros especializados en otras regiones, a fin de asegurar que las familias no tengan que trasladarse hasta Lima. Acorde a este último punto surge ‘VIDAWASI’, el primer hospital de pediatría especializada y cáncer infantil del país ubicado en el Valle Sagrado de Cusco.

“Más de un tercio de la población afectada nunca llega a recibir tratamiento por los constantes traslados que deben realizar hacia la capital, la falta de recursos económicos y las pocas alternativas que se les brinda”, menciona Susana Albengrin, directora de sostenibilidad de VIDAWASI.

Por su parte, Roberto Berendson, director de gestión hospitalaria de VIDAWASI, precisó que las enfermedades que más afectan a los niños son la leucemia, los tumores cerebrales o los linfomas. Los tratamientos para estos tipos de cáncer se ofrecen en hospitales públicos, del seguro social o en clínicas particulares de Lima. Por ello, los pacientes de otras regiones se ven en la necesidad de dejar todo en su ciudad y viajar constantemente a la capital para poder atenderse.

Con la campaña ‘Día del amor verdadero’ se espera recaudar fondos que ayuden a la construcción de la primera fase del Hospital. Si estás interesado en ayudar a este proyecto ingresa a: https://sumate.vidawasiperu.org/amorverdadero

