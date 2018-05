Día de la Madre: ¿cómo regalar el verdadero chocolate peruano?

En el Día de la Madre, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) invitó a las familias a incrementar el consumo del verdadero chocolate peruano, como el producido en las zonas ex cocaleras, ya que es un regalo nutritivo y beneficioso para la mamá, al prevenir males al corazón, ser una fuente rica de antioxidantes e incrementar la hormona de la felicidad (serotonina).



Lisi Montoya, dueña de la chocolatería Shattell, quien ganó el premio al mejor chocolate del mundo en el Salón de Chocolate de Londres, recalcó que el verdadero chocolate no debe ser considerado una golosina, sino más bien un alimento nutritivo, que puede ser consumido inclusive por las mamás que deseen conservar su figura, ya que el chocolate al 70% de cacao no contiene grasas trans.

Montoya señaló que elabora sus productos a base de granos de cacao procedentes del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). “Agradezco a los agricultores del VRAEM por su dedicado trabajo. Ellos me han provisto de cacao de calidad para elaborar mis tabletas de chocolate y así lograr este premio, que es un orgullo nacional”, agregó.

Por su parte, el representante de Devida, José Chuquipul, informó que, gracias al Programa Presupuestal de Desarrollo Alternativo y Sostenible (Pirdais), se ha beneficiado a 55 mil 383 familias de las zonas ex cocaleras en el cultivo alternativo de cacao en los últimos 10 años.

Recomendó a los hijos y familiares que deseen regalar el verdadero chocolate peruano a una mamá, no solo verificar que contenga como mínimo el 35% de concentración de cacao, sino también revisar sus composiciones, fecha de vencimiento y registro sanitario.