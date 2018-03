Día de la Mujer: para triunfar en la vida necesitas "Creer en ti"

A propósito del Día Internacional de la Mujer, la abogada experta en liderazgo de mujeres, Fátima de Romaña, ofreció una charla en la sede central del Diario El Comercio a las trabajadoras de esta empresa en la que explicó la importancia de empoderar a las mujeres.

La especialista señaló que existen dos preguntas que toda mujer debe empezar a plantearse para que pueda comenzar a reforzar un perfil de líder: "¿Quién soy?" y "¿A dónde voy?".

Otra de las recomendaciones que compartió con las trabajadoras de esta casa editora, fue la siguiente: “Tenemos que estar bien preparadas y hacernos visibles en nuestro centro laboral”.

Fátima de Romaña se ha venido desempeñando como expositora y panelista en diversos seminarios y charlas organizadas en Lima y provincias en temas de fideicomisos, titulación de activos, regulación bancaria y mercado de valores. Es autora de diversos artículos en temas relacionados a su especialidad en liderazgo de mujeres.

También es representante del Perú para el International Steering Committee del Programa Women in the Profession. Vance Center’s Women in the Profession Program. (2016-2018).



