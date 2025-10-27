En el marco del Día Mundial de Acceso a la Educación Superior, apenas 12.6% de jóvenes que vive en zonas rurales del Perú accede a la educación superior, según el libro “Espacio para crecer” editado por la Universidad Continental.

La vicerrectora de Desarrollo y Aprendizaje Digital de dicha casa de estudios, Emma Barrios Ipenza, sostuvo que en el Perú solo el 22% de jóvenes que habla una lengua originaria accede a la educación superior, y que 4 de cada 10 jóvenes entre los 17 y 21 años acceden a educación superior.

Esta información la ofreció con motivo de la convocatoria al webinar “World Access to Higher Education Day”, que organiza la Universidad Continental para el 28 de octubre y que tendrá como expositores a Juan Carlos Soto Patiño, exjefe del Departamento de Trayectoria del Estudiante de la Universidad de Guanajuato en México; y a Alexandra Ames Brachowicz, directora Ejecutiva de Pronabec.

La participación es gratuita, por lo que los interesados podrán ingresar directamente al webinar a través del siguiente enlace: https://goo.su/c2KWjb.

Durante el webinar, también se realizará el lanzamiento del concurso “Acceso 360 - Ideas que abren puertas a la educación”, que busca generar ideas innovadoras de acceso a la educación universitaria en temas como acceso a los campus universitarios, difusión de soluciones, experiencia valorando la identidad cultural y accesibilidad cultural.

A la par, en los campus de la Universidad Continental de las ciudades de Arequipa, Huancayo, Lima y Cusco se realizará una feria presencial de iniciativas para promover el acceso a la educación superior como los programas Beca 18, Inclusión para Personas con Discapacidad, Defensoría Universitaria, Servicio Social, Centro de Atención Psicológica, entre otros.

Según Emma Barrios, el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior se celebra desde el año 2018 en todo el mundo, buscando generar conciencia acerca de los desequilibrios y desigualdades que existen en la actualidad acerca del acceso y continuidad en la educación superior.

Más datos

Los interesados en la información del libro “Espacio para crecer”, publicado por el Fondo Editorial de la Universidad Continental, pueden acceder al mismo en el siguiente enlace: https://goo.su/bppb.