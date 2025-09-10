En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, el Seguro Integral de Salud (SIS) del Ministerio de Salud (Minsa) reafirma su compromiso de garantizar cobertura financiera para las atenciones en salud mental de la población asegurada, con el objetivo de contribuir a la detección temprana, tratamiento y recuperación de las personas con ideas o intentos suicidas.

De acuerdo con cifras del Minsa, el 90 % de los casos están relacionados con depresión, ansiedad u otros trastornos psiquiátricos; no obstante, también inciden factores sociales, económicos y familiares, como la violencia, el desempleo y la falta de apoyo.

En lo que va del 2025 se han registrado 542 suicidios en el país, concentrados principalmente en Lima Metropolitana, Arequipa, Cusco y Puno. Los especialistas en salud mental advierten que las ideas suicidas suelen estar precedidas por señales de alerta como expresiones de desesperanza (“quisiera dormir y no despertar”), aislamiento o cambios bruscos en el comportamiento.

Frente a ello, recomiendan escuchar sin juzgar, brindar apoyo emocional y evitar minimizar el sufrimiento de la persona afectada. Cobertura El SIS financia integralmente las atenciones en salud mental de sus asegurados, lo que incluye consultas especializadas, entrega de medicamentos y hospitalizaciones cuando sean necesarias.

Con esta cobertura se busca garantizar que las personas reciban atención continua y oportuna, sin que la situación económica represente una barrera para su recuperación.

Finalmente, el SIS recuerda que el suicidio es prevenible y que todos pueden contribuir a salvar vidas. Si tú o alguien que conoces necesita orientación, puedes llamar gratuitamente al 113, opción 5, o acudir al centro de salud más cercano, donde encontrarás atención respaldada financieramente por el SIS.

El SIS es un seguro de salud dirigido a todos los residentes en el país que no cuentan con otro seguro de salud público o privado, y financia las atenciones de salud de sus asegurados. Verifica tu afiliación ingresando al aplicativo móvil “Asegúrate e infórmate”, a la página web o a través de la Línea 113, opción 4.