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Resumen

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La empresa Gálaga sostiene que la ONPE retrasó la entrega de material debido a la falta de personal en los locales de almacenaje.
La empresa Gálaga sostiene que la ONPE retrasó la entrega de material debido a la falta de personal en los locales de almacenaje.
Por Martin Hidalgo

La crisis que afronta la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se originó desde la noche del viernes 10 de abril, cuando aparecieron las primeras contradicciones por parte de un funcionario de la propia institución. El titular de la ONPE, Piero Corvetto, no supo advertir la cadena de negligencias y acusó a la empresa de transportes y ahora afronta una carta notarial. Pero ese es el menor de sus problemas, debido a que la Junta Nacional de Justicia se alista para evaluar su permanencia en el cargo y la Policía lanzó una alerta ante una posible captura. Para entender la magnitud de la crisis, resulta necesario entender el origen del caos.