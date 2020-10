El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, afirmó este miércoles que todos los centros de salud del país se encuentran en alerta epidemiológica para que informen ante eventuales nuevos casos de difteria. Esto, luego que el último martes se confirmara un primer caso de esta enfermedad en el Perú después de 20 años.

En diálogo con RPP Noticias, el funcionario dijo que existen protocolos de acción tras activarse la alerta epidemiológica. Explicó que la primera es la denominada vacunación de bloqueo que consiste en vacunar a todos los ciudadanos no vacunados que se encuentran en la zona donde reside la menor de 5 años, que es el caso confirmado de difteria.

En esa línea, detalló que desde ayer se viene ejecutando esta jornada y que hoy se dispuso el despliegue de 50 brigadas en más de 120 manzanas en La Victoria.

Mientras se realizará una segunda etapa, en caso se reporten más casos de difteria en el país. En esa situación se aplica la “vacunación de barrido”, que consiste en vacunar tanto a las personas que ya han sido inmunizadas y continuar con los no vacunados.

“Si aparecen más casos se ejecuta otra estrategia de vacunación de barrido. Aquí es vacunar a los vacunados como no vacunados. Esto dependerá de la investigación, que existan casos ligados o no. Estamos en alerta para poder extender la vacunación donde sea necesario”, refirió Suárez.

Salud de niña con difteria

Respecto, al caso que corresponde a una niña de cinco años con difteria, que vive en una zona limítrofe entre el Cercado y La Victoria, precisó que la pequeña solamente había recibido su vacuna de nacimiento, es decir, se trata de una niña no vacunada. Añadió que la menor proviene de una comunidad de la Amazonía que desde hace un año reside en Lima.

En ese sentido, el viceministro de Salud Pública reconoció que la razón por la que no completó sus vacunas responden a los problemas de acceso que pudo tener en sus primeros años de vida. Pese a esto, el representante del Minsa aclaró que esta enfermedad podría haber sido transmitida por otra persona y que eso lo determinará una investigación.

“Se trata de una niña de 5 años que solamente había recibido vacuna en el momento de nacimiento. No es solo el problema que este año no habido acceso a vacunas o hubo dificultad al acceso. En los últimos cuatro años no se vacunó y lo que tenemos de conocimiento es que es una niña que viene de la comunidad de la Amazonía y tenía un año en Lima”, señaló.

“Sin embargo, la aparición de un caso en las circunstancias actuales es que alguien ha tenido que ser quien trajo esta bacteria. Algún portador porque en esta enfermedad pueda haber portadores sanos o un caso leve que ha venido de un país vecino donde hay trasmisión. Todo esto está en proceso de investigación”, aclaró Suárez Ognio.

Tratamiento

El viceministro Luis Suárez explicó que para el tratamiento de la difteria se requiere la antitoxina diftérica, la cual es escasa en el mundo. Por ello, informó que con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) vienen estableciendo contacto con Colombia, Venezuela, Brasil para que envíen la antitoxina para la niña y otros casos que pudieran ocurrir.

“Gracias a la OPS hemos hecho gestiones con países vecinos que la tienen o que han estado en actividad epidémica en los últimos meses. Esperamos el día de hoy recibir una cantidad de antitoxinas suficientes para atender casos graves que se pudieran presentar”, agregó.

¿Qué es la difteria?

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la difteria es una enfermedad infectocontagiosa aguda producida por el Corynebacterium diphteriae, que se caracteriza por la aparición de manchas blanquecinas en la garganta, faringe, laringe o nariz, que se extienden rápidamente y forman membranas que impiden el paso del aire a los pulmones.

Su transmisión es igual que otros males respiratorios: por microgotitas que se expulsan al toser o estornudar, y se requiere un contacto cercano. Si la persona no está vacunada se encuentra en riesgo de contagio.

