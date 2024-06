La presidenta Dina Boluarte visitó este viernes el asentamiento humano conocido como Ticlio chico en Villa María del Triunfo. La jefa de Estado se acercó a esta zona, conocida como una de las más frías de Lima, para dar inicio a la campaña “El Perú se abriga”; sin embargo, durante su presentación y trasladado se reportaron diversos incidentes.

Ante su presencia, los vecinos se organizaron y, con carteles en mano, rechazaron su visita ; pero el punto más álgido se reportó minutos después cuando uno de los policías jaloneó a una madre de familia que alzó su voz contra la mandataria. “No le metas la mano”, reclamó uno de los residentes que presenció los hechos.

Pero ahí no quedó todo, y es que los uniformados también llegaron a intervenir a la mujer que tiene tres hijos. A través de las redes sociales, se conoció que la residente fue liberada tras pasar por un control de identidad .

“Viene a entregarnos frazadas, pero eso no queremos, lo que deseamos son obras, carreteras, pistas, desagüe, gas, queremos vivir con esos beneficios”, reclamó una de las vecinas ante Canal N.

#Lima📢 | ¡Urgente!

Ante los videos propalados en redes sociales sobre la presunta detención a una ciudadana en #VMT, la #PNP informa que luego de realizar el respectivo control de identidad fue liberada.

Respetamos el libre derecho a la protesta pacífica. pic.twitter.com/87HA7m0ALY — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) June 21, 2024

Caos durante actividad oficial

Los vecinos de Ticlio chico hicieron diversos reclamos, entre ellos, alertaron que un grupo de personas que no viven en la zona mostraron letreros a favor de Dina Boluarte. Para ellos, estos sujetos son trabajadores estatales que solo se habrían apersonado para mostrar simpatía con la jefa de Estado, quien llevó frazadas y abrigos al distrito.

Los residentes también dieron a conocer que ellos no fueron invitados a la actividad oficial y que recién se enteraron cuando vieron a la presidenta caminando por la zona con un gran contingente policial, el mismo que les impidió que se acerquen.