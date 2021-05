El general PNP Óscar Arriola, jefe de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), se reafirmó en señalar que fue Sendero Luminoso el que perpetró el ataque y el asesinato de 16 personas en un bar del centro poblado San Miguel del Ene, en la jurisdicción de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo (Junín), en el Vraem.

El oficial PNP se pronunció tras la versión dada por Leónidas Casas, juez de Paz del poblado San Miguel del Ene, respecto a que aún no se podría afirmar que Sendero Luminoso esté detrás de los crímenes.

“Yo estoy autorizado para dar los pormenores de este atentado terrorista cometido por Sendero Luminoso, y lo digo, lo repito, lo afirmo categóricamente y determinante que fue sendero Luminoso de Víctor Quispe Palomino, ´José´, y lo ejecutó el camarada ‘Carlos’ con 15 integrantes de esta nefasta organización”, indicó a Canal N.

“Esta es una situación un poco complicada, pero nosotros no nos basamos en opiniones, no trabajamos en base a conjeturas, trabajamos en cuestiones de objetividad. Tenemos el principio de realidad por delante y hacemos unas investigaciones prolijas”, agregó.

Respecto a la cantidad de sujetos que participaron en el ataque al bar, Arriola precisó que cinco entraron al local a asesinar a las víctimas, pero que en los alrededores se ubicaron otros 10 para cumplir otras labores.

“No son solamente las personas que se ven, sino también las que cumplen otra tarea de contención, seguridad y de control en puntos estratégicos, tengan presente que es un lugar de varios accesos. Nosotros tenemos elementos de convicción que nos permiten sostener nuestra tesis en número de 15”, expresó.

También aclaró que, de acuerdo con la versión de los sobrevivientes, los homicidas estaban vestidos de negro y no de civil, tal como señalaron algunos portales de investigación. Aseguró que no existe el delito de narcoterrorismo.

-No hay presencia policial ni militar-

El juez de Paz del distrito de Vizcatán, Leonidas Casas, informó que, hasta el día de hoy, ni la policía ni los militares han llegado al centro poblado de San Miguel del Ene, donde fueron asesinadas las 16 personas la noche del domingo. Los únicos que han llegado el fiscal de Pichari y representante de la Cruz Roja.

“Para nada la policía [ha venido a San Miguel del Ene]. En elecciones ha venido a resguardar el Ejército, desde ese día hasta hoy no vemos la presencia, mucho menos acá la presencia en el distrito. Ayer, he ido a conversar con los generales, con los altos mandos en Pichari, pero no han querido venir. Pareciera que de Lima han autorizado que no pueden salir porque ´el helicóptero podemos perder, que es una camita, es una zona de emergencia, que es un peligro´”, informó Casas mediante RPP.

Nos preocupan las consecuencias humanitarias de la violencia en el #VRAEM, donde nos encontramos desde ayer acompañando a las personas afectadas. 🧵👇(1/4) pic.twitter.com/lI0ZtJdM4U — CICR_LIMA (@CICR_LIMA) May 25, 2021

Leonidas Casas también mencionó que cuando reportó los asesinatos en la policía y el Ministerio Público, solo reportó el hecho y no adjudicó la autoría de los homicidios.

