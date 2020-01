Enero: un candidato entrega un jabón a otro en pleno debate electoral. Diciembre: una mujer usa frases racistas alegando su supuesta superioridad para insultar al conserje de un edificio en Surco. Noviembre: la tesorera de la Federación Peruana de Atletismo maltrata a un entrenador cusqueño que ofrecía una entrevista en vivo. Octubre: mujeres se “disfrazan” de indígenas durante un concurso por Halloween en el Country Club La Planicie, y la lista sigue. Todos los meses se reportan denuncias por discriminación; sin embargo, los casos que llegan a los medios son solo la punta del iceberg de un problema social que sigue dividiendo al país.

Según estadística del Ministerio Público, el año pasado se reportaron 526 denuncias a nivel fiscal por el delito de discriminación en todo el Perú, cifra que representa casi 200 casos más que lo registrado en el 2018 (331). En promedio, se trata de más de una denuncia por día.

Aunque se trata de un avance, para el fiscal adjunto provincial penal de Lima Jonás Padilla Morán existe una amplia brecha entre los casos que se producen y los que llegan a denunciarse. “Todos los días, directa o indirectamente, se comete discriminación, mucho más en redes sociales. Sin embargo, pocos denuncian por desconocimiento o porque no creen en la justicia”, dijo a El Comercio.

La discriminación como delito es relativamente reciente. Fue incorporado en la legislación peruana en mayo del 2000 y pasaron nueve años para que el Poder Judicial dicte la primera condena. “El caso de la estudiante Vilma Palma fue emblemático porque sentenciaron a los profesores que la discriminaron por su discapacidad”, recuerda Padilla Morán. Otro hito ocurrió en el 2015, cuando la Corte Superior de Justicia de Junín sentenció a dos empleadores por conductas racistas contra Azucena Asunción Algendones. Después de ambos casos, no hay más reportes de penas drásticas por este delito.

Según el fiscal, no todos los casos deberían terminar en prisión efectiva (se sanciona con una pena de dos a tres años de prisión), pero sí es importante un fallo penal que pueda resarcir, al menos económicamente, el daño provocado en la víctima. “No tenemos cárceles ni para delincuentes avezados, pero la sanción es importante porque puede derivar en una indemnización”, señala.

—Motivos injustificados—

El Código Penal Peruano, en su artículo 323, considera hasta 12 motivos de discriminación: racial, religioso, sexual, etc. Se trata de un amplio espectro porque también lo son los derechos que se menoscaban por el trato diferenciado injustificado. Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, lo explica así: “Que no te dejen entrar a un centro comercial por tu color de piel, que un aviso diga que no se dan empleos a extranjeros o que te retiren de un parque por mostrar afecto a tu pareja del mismo sexto son actos de discriminación porque menoscaban el derecho de consumidor, de trabajo y de permanecer en espacios públicos, respectivamente”.

De hecho, según la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos de Ipsos, elaborada a solicitud del Ministerio de Justicia y publicada en diciembre pasado, la población LGTBI es la más discriminada en el país (70% de encuestados lo consideran así), seguido de quienes tienen VIH o Sida (70%), las poblaciones indígenas (64), personas discapacidad (61), quienes están privados de la libertad (56%) y los afroperuanos (55%).

En diciembre pasado, un sereno de Los Olivos fue grabado cuando insulta a pareja homosexual en Plaza de Armas del distrito. Este caso será denunciado penalmente por la Defensoría del Pueblo. (Captura: @jujags)

En diálogo con este Diario, Percy Castillo agregó que también existe otro camino para sancionar a quien profiere insultos con contenidos racistas o discriminadores: el delitode injuria, el cual se sanciona con una multa y la prestación de servicio comunitario de diez a cuarenta jornadas.

“La ciudadanía tiene que entender que si su vecino o empleador se dirige en términos racistas merece una sanción. Es necesario empoderarse en ese tema para denunciar”, sostiene.

Castillo adelantó a este Diario que presentarán una denuncia penal contra el sereno que expulsó a una pareja de jóvenes homosexuales de la plaza de Los Olivos, caso reportado en diciembre pasado.

¿Dónde denunciar?

Quien haya sufrido discriminación puede presentar su denuncia en las fiscalías penales de turno, comisarías o en alertacontraelracismo.pe.

Casos sonados durante el 2019

El Ministerio de Cultura, a través de la plataforma Alerta Contra el Racismo, reporta 548 alertas de discriminación étnico-racial desde su creación, en el año 2013. Durante el 2019, se pronunció en 15 sonados casos de racismo. Estos son.

16 de febrero

Discriminación hacia trabajadora que dirigía el tránsito en carretera de Arequipa. La ingeniera Zuleika Alatrista, quien pretendía ingresar a una vía restringida, agredió física y verbalmente a la vigía Elena Viza, a cargo de desviar los vehículos por obras en la Variante de Uchumayo.

Arequipa: mujer se encontraba en estado de ebriedad cuando agredió a trabajadora

19 de febrero

Discriminación hacia ciudadana afroperuana trabajadora del café Starbucks en el Centro Comercial Larcomar. Alerta contra el Racismo recordó que los establecimientos comerciales deben garantizar un ambiente libre de hostilidades y tratos denigrantes, incluidas las situaciones de discriminación. Por ello, instaron a la empresa a identificar al agresor.

11 de marzo

Discriminación hacia la periodista y activista afroperuana Sofía Carrillo, a través de comentarios de usuarios en la plataforma digital del Diario Perú 21. Enfatizaron en que los comentarios denotaban un menosprecio y minusvaloración hacia las personas afrodescendientes, lo que podría configurar un delito.

12 de abril

Discriminación hacia jugador del equipo César Vallejo por parte de un integrante del Club Regatas Lima. En un video se podía escuchar a uno de los padres de familia del Club Regatas referirse a un integrante del equipo contrario como “llama”. “Esta es una de las formas más comunes de insultar a una persona, a través de la animalización o deshumanización del otro, que implica asemejarlo a un animal en base a su presunta ascendencia andina. Esta conducta podría configurar un acto de discriminación por motivos de origen étnico o racial”, dijo Alerta Contra el Racismo.

5 de junio

Caso de blackfacing en el programa de televisión El Gran Show, de América Televisión.

17 de julio

Discriminación hacia estudiante de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, por parte de un profesor. “Asimismo, estos casos demuestran la urgente necesidad de incorporar en la Ley N° 30220, Ley Universitaria, el deber de los docentes universitarios el ejercer la docencia con estricto respeto de la diversidad étnica y cultural de los estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria, sin cometer actos de discriminación", expresaron.

26 de julio

Discriminación hacia el ciudadano Francis Ortiz por parte de miembros de la Policía Nacional del Perú. A través de Twitter, el jugador de Sport Boys Christian Ortiz denunció que un agente apuntó con un arma de fuego a su hermano sin motivo alguno.

1 de agosto

Alerta Contra el Racismo calificó de discriminación hacia la deportista peruana Gladys Tejeda la representación que hizo de ella el humorista Fernando Armas durante el programa Los Existosos del Humor de Exitosa TV.

7 de agosto

La plataforma calificó de racista y humillante la caracterización de Jorge Benavides sobre el fubolista peruano Jefferson Farfán en su cuenta de Facebook. “La imitación representa al futbolista peruano bajo la técnica del blackfacing. Esta práctica busca caricaturizar a las personas afrodescendientes como estrategia de humor, con lo cual, se suele pintar el rostro de la persona de un color oscuro y se exageran los rasgos faciales de manera grotesca a través de prótesis o maquillaje. Así, se refuerzan estereotipos y prejuicios racistas, afectando la identidad de la población afrodescendiente”, señalaron.

21 de agosto

Discriminación hacia la regidora de la Municipalidad de Paucarpata, Bartola Gómez,por parte de una funcionaria de la misma institución.

26 de agosto

Mensajes con contenido racista a través de redes sociales hacia ciudadanos de Huancavelica por parte de una dentista que realizaba su Serums en la región.

17 de octubre

Discriminación hacia dirigentes de las ligas departamentales de fútbol por parte del periodista deportivo Erick Osores.

31 de octubre

Representación racista de las mujeres indígenas por parte de miembros del Country Club de La Planicie en el marco de la celebración de Halloween

17 de noviembre

Alerta Contra el Racismo lamentó el maltrato del que fue víctima el entrenador de atletismo José Luis Chauca Ascuespor parte de una funcionaria de la Federación Deportiva Peruana de Atletismo. La plataforma instó a las entidades competentes a adoptar acciones para prevenir y sancionar toda conducta lesiva de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas.

Trabajador de condominio fue víctima de insultos racistas por parte de mujer en el distrito de Surco (Captura)

8 de diciembre

El Ministerio de Cultura, a través de Alerta contra el Racismo, rechazó la agresión verbal con connotación racista cometida por una vecina de Surco contra un miembro del personal de seguridad de su edificio. En el caso concreto, se usa la palabra “cholo” de forma peyorativa, con el fin de menospreciar a una persona por motivos étnico-raciales.