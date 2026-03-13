Juan y Daniel Montanchez, diseñadores gráficos de 28 años de edad, han logrado posicionarse en la capital del Reino Unido con una propuesta que va más allá de la imagen: buscan conectar el talento local emergente con turistas a través de la fotografía.

Su historia empezó tras culminar sus estudios de maestría en la ciudad británica. Mientras buscaban oportunidades en un mercado competitivo, encontraron en la fotografía urbana una actividad flexible que les permitía generar ingresos, recorrer las calles y, al mismo tiempo, explorar su sensibilidad artística.

Sin embargo, lo que comenzó como una alternativa práctica pronto reveló algo mayor. Descubrieron artistas con una mirada potente y original, pero sin acceso estable a clientes ni a una estructura profesional que respaldara su trabajo.

Con esa convicción nació Vista Pictures, un proyecto concebido como un ecosistema cultural que une arte, comunidad y oportunidades reales. De la mano de Jenny Prada, gestora cultural y fundadora de ArtPlus, Juan y Daniel estructuran su proyección internacional.

Esta iniciativa no solo ofrece sesiones fotográficas para visitantes que buscan una experiencia distinta, sino que también integra y visibiliza a creadores emergentes, brindándoles dirección artística, acompañamiento y acceso a un mercado internacional. Nació como un modelo estructurado, no como un negocio convencional.

Vista Pictures profesionaliza la fotografía urbana mediante branding y procesos organizados. Así, genera ingresos sostenibles para artistas emergentes y democratiza el acceso al arte y al mercado creativo.

Mediante alianzas estratégicas con gigantes del sector como Trip.com, Sim-Local y TEMU, los gemelos han validado un modelo de negocio donde la calidad artística y la rentabilidad convergen. Hoy la plataforma opera activamente en Londres y París.

Actualmente, los hermanos Montánchez se encuentran liderando una renovación tecnológica de su plataforma para dar el salto a un mercado global. Esta nueva fase permitirá la incorporación de fotógrafos de diversas capitales culturales, iniciando operaciones beta en Madrid y Roma.

Crecimiento sostenido

Vista Pictures ha reportado un crecimiento interanual del 180% y más de 1.100 reservas gestionadas. Tiene una comunidad de 100.000 seguidores y sus transmisiones en vivo superan las 500.000 visualizaciones.

“Lo que vimos en las calles no fue solo talento, fue potencial sin estructura. Vista Pictures nació para organizar oportunidades y demostrar que el arte puede ser sostenible”, expresó Juan.

“Desde Lima aprendimos que el crecimiento es colectivo. Nuestro objetivo nunca fue solo crear imágenes, sino crear comunidad”, comentó, por su parte, Daniel. “Si el talento existe, el sistema debe existir también. Nosotros decidimos diseñarlo”, aseguran.

Ambos construyeron su base profesional en Lima, formándose como diseñadores gráficos en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Desde temprano desarrollaron una ética de colaboración y trabajo conjunto. Esa filosofía los llevó a colaborar en proyectos para marcas globales como Nike, Samsung y Jack Daniel’s.

Posteriormente, viajaron al Reino Unido para cursar una maestría en Graphic Branding & Identity en la University of the Arts London, donde aprendieron a transformar creatividad en estrategia, estructura empresarial y propiedad intelectual.

Recientemente fueron nominados al Future 50 Founders and Freelancers Awards, que reconoce a creativos con impacto significativo en Londres.