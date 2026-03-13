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Juan y Daniel Montanchez han logrado posicionarse en la capital del Reino Unido con su propuesta visual. (Foto: Difusión)
Juan y Daniel Montanchez han logrado posicionarse en la capital del Reino Unido con su propuesta visual. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Juan y Daniel Montanchez, diseñadores gráficos de 28 años de edad, han logrado posicionarse en la capital del Reino Unido con una propuesta que va más allá de la imagen: buscan conectar el talento local emergente con turistas a través de la fotografía.

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