Tras lo ocurrido los días lunes y martes, donde incluso dos motos que habrían pertenecido a extorsionadores fueron atacadas y quemadas, la presunta banda criminal de origen venezolano ‘Los Gallegos’ respondió con un video difundido por redes sociales. En las imágenes se observa a varios hombres vestidos de negro, con capuchas y lentes del mismo color, y portando armamento de guerra. Por medio de amenazas reafirman su posición de tomar venganza y matar a peruanos.

“Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que estén en los paraderos de La Victoria, Gamarra, 28 y cualquier otro distrito. Estamos en Perú. Atentamente, Los Gallegos”. En un segundo video, se oye decir a un miembro de la misma banda: “Vamos a ir con todo, tú que estás amenazando a la gente de Gamarra”.

Ambas facciones -bandas criminales transnacionales y locales- se estarían disputando cuatro de las principales zonas de mayor flujo comercial en el distrito de La Victoria. Estas son: el emporio de Gamarra (principalmente el Damero C), mercado La Parada, el Mercado de Frutas y los terminales terrestres.

Asimismo, El Comercio pudo conocer, a través de fuentes de las Fuerzas Especiales de la PNP, que las bandas criminales locales estarían a cargo de algunas calles aledañas a estos cuatro puntos, y que al notar una intromisión cada vez más fuerte de mafias extranjeras, habrían optado por hacerles frente. Una de las bandas locales en mención pertenecería a la zona de Manzanilla, ubicada en el Cercado de Lima, pero que a su vez limita con La Victoria y El Agustino.

En lo que respecta a Gamarra, la zona más afectada hasta el momento por el cobro de cupos es el Damero C, ubicado entre las avenidas Aviación y San Pablo, cerca a La Parada. Ahí, mafias organizadas que extorsionan a comerciantes ambulantes y los más de mil mototaxistas que operan en esta zona. Sin embargo, es la organización criminal ‘Los Gallegos’ quien viene ganando hegemonía en este cuadrante.

Se conoció que esta banda estaría exigiendo un pago de cupos a los transportistas, que va desde S/ 3 a S/ 5 por vehículo. En el caso de los ambulantes la suma es un poco más alta, mientras que a los comerciantes formales, quienes tienen su propio local, les cobran elevadas sumas de dinero a cambio de que ningún ambulante ocupe el frontis de su negocio.

En alrededores de Gamarra, las mafias organizadas extorsionan a comerciantes ambulantes y los más de mil mototaxistas que operan en esta zona. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio) / ALESSANDRO CURRARINO

En tanto, con miras a la campaña comercial de fin de año, ‘Los Gallegos’ están buscando reingresar a otros sectores de Gamarra, como los Dameros A (de la av. Huánuco hasta Aviación) y B (de Huánuco hasta Parinacochas). De esta manera, tomarían el control de más calles como parte de su intento por expandir sus dominios cada vez más y sembrar el terror.

“El Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la Municipalidad de Lima no han hecho nada por recuperar la zona afectada. Nosotros mismos se lo hemos advertido en reiteradas ocasiones a la policía, a los comisarios y a otras autoridades, quienes prefirieron ver a otro lado”, comentó este jueves, Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo en Asociación Empresarial Gamarra Perú.

Por otro lado, ante la situación de violencia en varias calles de La Victoria, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec) de dicho distrito convocó este jueves a una reunión en la que, por mayoría, se decidió solicitar a las autoridades del Gobierno central que se declare en emergencia a este distrito, debido a los hechos de violencia ocurridos en los últimos días que involucran a residentes del sector con presuntos extorsionadores.

LEER TAMBIÉN: Municipalidad de La Victoria solicitará declaratoria de emergencia en el distrito

A favor de la medida estuvieron instituciones como el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 3, la Guía de Atención Integral de los Centros “Emergencia Mujer” (CEM MIMP), la Alcaldía y la Defensoría del Pueblo.

En tanto, votaron en contra el subprefecto del distrito, el comisario Oris Salas, la Comisaría de Yerbateros y la organización Barrio Seguro Matute. La Comisaría de Apolo, Comisaría de San Cosme, Barrio Seguro 3 febrero y los Bomberos se abstuvieron de votar.

Acciones de la PNP y fiscalía

Un numeroso grupo de agentes de la Policía Nacional fue desplegado por las calles de La Victoria desde las primera horas de este jueves ante la amenaza de muerte de quienes presuntamente serían ‘Los Gallegos’ contra peruanos, luego de los hechos de violencia suscitados días atrás.

Fueron cerca de 700 efectivos, pertenecientes a las divisiones de la Dinoes y SUAT, los que patrullaron las zonas más álgidas del distrito a fin de realizar operativos de identificación y detención de ciudadanos extranjeros en situación irregular y a quienes realicen alguna alteración al orden público. Esta acción también se extendió hacia algunos sectores de El Agustino.

Un gran número de policías fue desplegado por las calles de La Victoria y El Agustino tras la amenaza propalada por ‘Los Gallegos’. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio) / ALESSANDRO CURRARINO

Al respecto, el coronel PNP Carlos Llerena señaló que la Unidad de Inteligencia de la PNP se encuentra trabajando para identificar a los responsables de estos enfrentamientos que han colocado en constante peligro a la población.

“Está en proceso de investigación, pero, a pesar de eso, nuestra presencia será contundente, porque acá nuestras fuerzas especiales se encuentran altamente capacitadas para enfrentar esta amenaza”, dijo.

Por su parte, el coronel PNP José Álvarez, jefe de la División Policial Centro 2, se refirió a los videos difundidos por redes sociales donde se observa y escucha a presuntos miembros de ‘Los Gallegos’ proferir una serie de amenazas. Sostuvo que lo primero es verificar que sea un video real y que no haya sido manipulado por terceros.

“Es fundamental descartar cualquier posibilidad de manipulación. Se está trabajando en la identificación del lugar donde se habría realizado el video. Para ello, se están utilizando técnicas especializadas que permitan determinar si las imágenes y el contenido son reales. Esto es crucial para poder llevar a cabo las investigaciones correspondientes y tomar las medidas necesarias”, explicó.

Por último, el general Roger Pérez, jefe de la Región Policial Lima, informó que la policía ha tomado el control de las zonas en conflicto y aseguró que ni mañana (viernes) ni los próximos días ocurrirá algún hecho de violencia.

“Paralelamente a este trabajo, la División de Investigación Criminal a cargo del general Flores está haciendo una labor de investigación contra estos extorsionadores”, indicó.

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estuvo presente en operativo de control de identidad en el emporio comercial de Gamarra. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio)

Por otro lado, el Ministerio Público, a través de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito, desarrolló un operativo en el emporio comercial de Gamarra en el contexto de los últimos enfrentamientos registrados entre presuntas bandas criminales extranjeras y nacionales en La Victoria.

Participaron en la acción conjunta 62 fiscales especializados, agentes de la Policía Nacional, así como personal de Serenazgo de la Municipalidad de La Victoria, quienes efectuaron diligencias de control de identidad para peatones, comerciantes y compradores.

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien estuvo presente en el operativo, informó que hubo cerca de 1.500 intervenciones a ciudadanos, a quienes se les pidió sus documentos de identificación para verificar posibles antecedentes o requisitorias. El accionar de la fiscalía también tuvo por objetivo prevenir delitos contra el patrimonio como robo, hurto, receptación, entre otros.

Clases suspendidas

Las clases escolares se vieron afectadas este jueves en varios colegios del distrito de El Agustino tras la difusión de amenazas de muertes de venezolanos que serían parte de ‘Los Gallegos’ hacia mototaxistas y comerciantes peruanos.

Se conoció que algunos colegios del distrito suspendieron sus actividades hasta que haya alguna medida por parte de las autoridades para que se garantice la seguridad de los menores.

Por su parte, el alcalde de El Agustino, Richard Soria, indicó que tras un recorrido por varios colegios de su distrito, personal municipal su percató de la poca asistencia de alumnado, observando aulas con hasta dos y tres estudiantes. Debido a ello, las clases no han podido continuar y los estudiantes fueron enviados a sus hogares.

“Nos hemos dado con la sorpresa de que los escolares no han asistido en gran medida. Algunos sí funcionaron y otros no. En realidad los colegios no han suspendido las clases, los padres de familia son los que han tomado la decisión de no enviar a sus hijos a los colegios”, señaló.

Agregó que la PNP ha desplegado mayor presencia policial en dicho distrito, incluido los colegios, a fin de brindar la seguridad necesaria para que los menores puedan desarrollar sus clases sin ningún inconveniente. Exhortó a los padres de familia a enviar a sus hijos a sus centros educativos ya que se ha dispuesto el resguardo policial respectivo.

“Quiero dar un mensaje de tranquilidad y calma, garantizamos la seguridad de los chicos que vayan al colegio. Tenemos una mayor cantidad de policías, sobre todo en los colegios, así como personal de serenazgo. Los chicos no deben verse perjudicados en sus clases”, dijo.

Algunos colegios de El Agustino suspendieron sus actividades hasta que haya alguna medida por parte de las autoridades para que se garantice la seguridad de los menores. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio) / ALESSANDRO CURRARINO

Soria detalló que en al menos ocho colegios de su distrito no hubo asistencia de alumnos. Informó también que se ha dispuesto una orden de inmovilidad a todo el personal de seguridad de El Agustino para que estén en calles y colegios resguardando la seguridad.

Por otro lado, la ministra de Educación, Miriam Ponce, no descartó que se opte por volver a la educación a distancia para asegurar la integridad de los estudiantes ante los últimos episodios de violencia en La Victoria y El Agustino.

“Tenemos que garantizar que los alumnos no pierdan clases; por lo tanto, si tienen que ir a la virtualidad, irán, pero siempre poniendo por delante la seguridad de nuestros estudiantes”, expresó.

Ponce mencionó que se encuentra en constante comunicación con el Ministerio de Educación para que se brinden las garantías en distritos como El Agustino y La Victoria, que fueron escenario de la mayor cantidad de estos enfrentamientos.

“Hay varias acciones que el Ministerio del Interior está haciendo, pero también aquí apelamos al trabajo de los padres de familia. Yo, desde mi sector, hago un llamado porque hemos tenido dos años de pandemia que ha afectado mucho el aspecto emocional”, agregó.

Vale precisar que la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM), a través de un comunicado, informó que a fin de salvaguardarla integridad física y salud emocional de los estudiantes, docentes y administrativos, cada institución educativa determinará, previa evaluación, el cambio de la modalidad presencia a la de distancia para el día 3 de noviembre (viernes) en los distritos donde se presente algún hecho de violencia.

“Las UGEL de los distritos mencionados han realizado coordinaciones con los subprefectos, la PNP, y los alcaldes con el fin de que se brinde resguardo a todos los colegio que están en los distritos críticos y se garantice la seguridad integral de todos los miembros de la comunidad educativa”, se lee en el documento.

Análisis del problema

El exministro del Interior, Rubén Vargas, dijo a este Diario que los episodios de violencia en La Victoria y El Agustino responden a una realidad muchísima más compleja que una pelea callejera, vecinos disgustados por la inseguridad o actos de xenofobia. Refirió que estamos frente al avance o expansión de la criminalidad organizada transnacional en zonas de elevada actividad económica informal y donde operan también organizaciones locales desde hace varios años.

“Estructuras criminales externas están produciendo las disputas en el concepto de control territorial con fines extorsivos. No es un tema que debamos tomarlo a la ligera. Estamos frente a las primeras manifestaciones de pugnas entre estructuras criminales por el control territorial de La Victoria y El Agustino. En el caso del primero, se trata del epicentro de la economía informal”, detalló.

Bandas criminales transnacionales y locales se estarían disputando cuatro de las principales zonas de mayor flujo comercial en el distrito de La Victoria: el emporio de Gamarra, mercado La Parada, el Mercado de Frutas y los terminales terrestres. (Foto: Alessandro Currarino / El Comercio) / ALESSANDRO CURRARINO

Vargas precisó que la disputa se da en torno a cuatro zonas principales: el emporio de Gamarra, el Mercado de Frutas, La Parada y los terminales terrestres de buses. “Estos cuatro mueven diariamente millones de soles en economía informal. Estas bandas criminales internacionales y las locales se están disputando el control de estos puntos. Eso es lo que está pasando”, sostuvo.

En esa línea, explicó que los comerciantes de estas zonas, así como conductores de mototaxis y colectivos que circulan en los alrededores, son extorsionados y se les exige el pago de cupos. “Es mucho dinero no declarado, invisible, el que está en juego”, dijo.

Vargas explicó que las estructuras criminales locales son pequeñas y están repartidas, controlando pequeñas calles y avenidas. En cambio las bandas extrajeras cuentan con mayor peso operativo y peligrosidad. Entonces, lo que se verá probablemente es una resistencia sangrienta o un control rápido de las zonas en disputa.

“No hay una estructura local que pueda combatir con el Tren de Aragua o con Los Gallegos. Han hallado en el Perú un “terreno virgen” porque no hay estructuras criminales de tal magnitud. Y una vez que hayan entrado estas organizaciones criminales, no hay forma de sacarlas, será muy complicado y trágico. Se están expandiendo con mucha facilidad”, comentó.

Respecto a lo que deben hacer las autoridades, el experto resaltó que se necesita una intervención inmediata y enérgica de la Policía Nacional, así como una máxima concentración de todo el sistema de inteligencia. En tanto, por parte de los alcaldes, consideró que no pueden pretender lavarse las manos solicitando declaratorias de emergencias, teniendo sus distritos en un estado caótico.

“El caos, el desorden en las ciudades, facilita a la delincuencia cotidiana y organizada. Loos alcaldes pueden desplegar acciones preventivas, ordenando, recuperando espacios públicos, pero vale aclarar que el enfrentar y neutralizar a estas estructuras criminales que están amenazando al Perú es trabajo de la policía y fiscalía especializada”, puntualizó.