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Distinguen a mujeres que impulsan la economía desde diversos sectores.
Distinguen a mujeres que impulsan la economía desde diversos sectores.
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La parlamentaria andina Leslye Lazo Villón realizó la distinción a 19 lideresas que impulsan la economía del país desde diversos sectores productivos. El evento se desarrolló en la Sala 2 Fabiola Salazar del Congreso de la República del Perú, donde se destacó el rol clave de las mujeres en el crecimiento económico y la generación de empleo, especialmente en contextos desafiantes.

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