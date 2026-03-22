Distinguen a mujeres que impulsan la economía desde diversos sectores.

La parlamentaria andina Leslye Lazo Villón realizó la distinción a 19 lideresas que impulsan la economía del país desde diversos sectores productivos. El evento se desarrolló en la Sala 2 Fabiola Salazar del Congreso de la República del Perú, donde se destacó el rol clave de las mujeres en el crecimiento económico y la generación de empleo, especialmente en contextos desafiantes.

Al dirigirse a los presentes, Lazo subrayó que este reconocimiento visibiliza el esfuerzo de quienes, desde distintos sectores, inyectan innovación, empleo y crecimiento al país. La legisladora otorgó la distinción central a Yolanda Torriani Del Castillo, presidenta de la Cámara de Comercio de Lima; y a Deyssi Chávez Benavides, fundadora de la Comunidad Unidas para Trascender. Ellas son figuras que encabezan la transformación del ecosistema empresarial con visión y perseverancia.

Durante la jornada, la parlamentaria y la Comunidad Unidas para Trascender (UPT) suscribieron un memorándum de entendimiento para ejecutar programas de formación y mentoría. Lazo advirtió que la alarmante carencia de autonomía financiera en la región es el detonante de la precariedad, ya que una de cada cuatro mujeres carece de ingresos propios. “La autonomía económica es la condición fundamental que permite romper círculos de violencia y decidir sobre el propio destino”, afirmó.

Alianza estratégica por la autonomía

El acuerdo suscrito con Deyssi Chávez establece una línea de cooperación orientada a la capacitación técnica y el fortalecimiento del liderazgo femenino. Para la parlamentaria andina, este paso garantiza que el respaldo institucional se traduzca en herramientas reales de mercado, permitiendo que cada mujer sea dueña de su sustento. “Cuando una mujer accede a oportunidades, no solo transforma su vida; fortalece a su familia y aporta al desarrollo de su país”, añadió.

Las 19 mujeres reconocidas demuestran que el liderazgo sostiene los cimientos de nuestra sociedad. Al honrar estas trayectorias, el Parlamento Andino no solo celebra el éxito individual, sino que reconoce el coraje de quienes construyen un futuro donde la dignidad y la independencia económica son la base de una ciudadanía plena.