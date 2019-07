Con la donación de papel se puede ayudar en alimentación de niños de Aldeas Infantiles SOS

Una forma de ayudar al cuidado del medio ambiente y a los niños de las Aldeas Infantiles SOS es a través de la donación de papel, ya que eso permitirá que los menores reciban una alimentación sostenida.

El Grupo El Comercio, con la participación de los medios de comunicación y las marcas que lo integran, y la empresa Kimberly-Clark Perú firmaron un acuerdo para que el papel donado se convierta en desayuno, almuerzo y cena para los niños.

►En estos puntos puede donar papel en beneficio de los niños de Aldeas Infantiles SOS



La iniciativa, denominada "Recíclame, cumple tu papel", establece que por cada cuatro kilos de papel reciclado se genera un almuerzo para los niños. Se recibirá todo tipo de papel, a excepción de papel higiénico, servilletas, aquellos que tengan restos de pegamento (post-its, sobres de manila), cartón y tetrapack.

Las personas pueden dejar el papel en los módulos instalados en las agencias concesionarias de publicidad del Grupo El Comercio (ver listado abajo). Si alguna empresa desea participar en la campaña, puede escribir al WhatsApp 936 315 930 para recibir más información.

Hasta junio se habían recolectado más de 80 toneladas de papel, lo que representa 20,514 almuerzos para los niños de Aldeas Infantiles SOS.

-Reconocimiento-

El diario El Comercio fue reconocido, en junio pasado, por su participación en la mencionada campaña. Obtuvo el quinto lugar entre 300 empresas.

Según cifras de la campaña, el 30% de las nuevas empresas que se han comprometido con esta iniciativa lo hicieron a partir de la publicidad que aparece en los nueve diarios del Grupo El Comercio.

-Agencias concesionarias-

- Jirón Jorge Chavez 346, Breña

- Jr. Saenz Peña 451, La Victoria

- Jr. Los Aymaras 221, Salamanca Ate

- Av. Aviación 1155, La Victoria

- Av. Angamos Este 913, Surquillo

- Av. La Mar Nro. 2275 Int.201 (Centro Comercial Shopping Center San Miguel), San Miguel

- Av. Las Palmeras 5144, Los Olivos

- Manuel Atanasio Fuentes 420 Int. 101, San Isidro

- Av. Oscar R. Benavides 1623, Cercado de Lima

- Av. Buenos Aires 246, Puente Piedra

- Av. Primavera 120 Int. A Of. 213 Y 214 - Urb. Chacarilla Del Estanque, Surco

- Av. Sucre 493, Pueblo Libre

- Av. Tomas Valle Mz. M Lt. 6 AAHH. Luis Alberto Sanchez (Cruce Av. Universitaria), San Martín de Porres

- Jr. Esteban Camere 136 Urb. San Roque, Surco

- Los Ruiseñores 204 - A, Santa Anita

- Av. Canada 3560 Urb. Villa Jardin - 2do Piso, San Borja

- Av. Bocanegra Mz. G Lote 41 Urb. LOS JAZMINES 1ra. Etapa, Callao

- Jr. Mateo Pumacahua N° 2541, Lince

- Ca. Preciados 149 - 201, Surco

- Jr. Rodolfo Beltran 184- Urb. Santa Catalina, La Victoria

- Ca. Risso 278 Int. 102, Lince

- Edificio Las Orquideas 111 - Urb. Residencial San Felipe, Jesús María

-Av. La Mar 416 - Santa Cruz, Miraflores

- Jr. Lampa 659, Cercado de Lima

- Jr. Cartavio 105, Surco

-Ca. Luis Arias Schereiber 148 Of. 201 Urb. La Aurora, Miraflores

- Av. Nicolás Arriola 898 Int. 3 (Dentro Del Terminal Transportes Cromotex) Urb. Santa Catalina, La Victoria

- Av. La Molina 2830 C.C. Molicentro Of. B-18, B-19, La Molina