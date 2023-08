Liliana Picasso, dueña del restaurante Granja Azul, advirtió que existe la “posibilidad” que su negocio quiebre debido a que la clausura efectuada por la Municipalidad de Ate a su local, ubicado en la zona de Santa Clara, fue realizada el pasado 8 de agosto y hasta ahora no se resuelve la medida pese a sus múltiples solicitudes.

“El riesgo es que no aguantemos y tengamos que cerrar y quebrar”, expresó la empresaria en diálogo con el programa “Panorama”.

Además, calificó de “arbitrario” y de “abuso de autoridad” el cierre de su restaurante, pues aseguró que no existió un caso de insalubridad en la cocina y que solo hubo una observación con el tema de los extintores en el área administrativa.

Recordó que esta es la primera vez que tienen un cierre de local durante los 73 años de funcionamiento. En esa línea, remarcó que ni en la época del terrorismo cerraron ni la pandemia del COVID-19 los llevó a la quiebra, pero que este cierre sí puede llevarla a dejar el negocio.

“Aquí no hay temas de salubridad. El señor alcalde (Franco Vidal) ha hecho un TikTok con un área que está en desuso, de una zona que no se usa, pretendiendo decir que esa es nuestra cocina. Esa no es nuestra cocina”, expresó Liliana Picasso.

En el reportaje se indicó que las observaciones fueron subsanadas un día después del cierre del local, es decir el 9 de agosto, pero hasta el momento ningún funcionario de la Municipalidad de Ate se ha acercado a local para verificar las nuevas condiciones y, de ser el caso, ordenar el levantamiento de la sanción.

Con respecto a la multa de más de un millón de soles impuesta a la Granja Azul por supuestamente realizar una construcción sin autorización en el interior del local, en el informe periodístico se señala que el tema fue resuelto en el 2017 por el propio municipio.

Liliana Picasso contó que terceras personas se han comunicado con trabajadores de su local para ofrecer solución a su problema o reunirse para dialogar sobre el tema, pero aclaró que solo aceptaría reunirse en su restaurante o en las oficinas del municipio.