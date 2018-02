Fue acusado de vender carne de perro, recibió varios golpes, clausuraron su local y hasta se llevaron su mascota. Liu Xinhuan ha respondido a las acusaciones luego de que la Policía determinó que la carne hallada en su carro no era de perro.



El ciudadano chino abrió su chifa "Asia" hace cuatro años en el distrito de Independencia. Y hasta este lugar llegaron agentes de la Policía que decomisaron la carne que se encontraba en su camioneta y rescató a un perro.

"Siempre me gusta jugar con perritos, me gusta mucho. Extraño a mi perrito y no sé cuando me lo devolverán. No sé donde está", contó Liu Xinhuan en informe del programa de TV Reporte Semanal. El perro se lo habría llevado la Policía para darlo en adopción.

Según la versión del ciudadano chino, la carne la compró en un camal de Canta. La dueña de este local le habría regalado el perro callejero al que llamó 'Negro'. Para protegerlo, lo envolvió en un costal y lo puso en la camioneta donde trasladaba la carne para su local de comida.

Sin embargo, un grupo de personas aseguró que la carne era de perros y lo agredió. En el video de seguridad se puede ver cómo la turba ingresa al local para agredirlo y rompe algunas accesorios del local. "Ese día no pude ni hablar", dijo el empresario chino. Según el examen de toxiocología forense, la carne incautada es de res.

Así fue la agresión al dueño de chifa acusado de vender carne de perro. (Video: Latina)

