Dueños de vehículos adquiridos en el 2025 deben registrarlos en la agencia virtual del SAT hasta el 27 de febrero

Cuando una persona compra un vehículo nuevo tiene que realizar distintos registros, uno de ellos es la declaración jurada del impuesto al patrimonio vehicular. Este trámite debe realizarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Municipalidad de Lima, en línea mediante la Agencia Virtual SAT y, de manera presencial, a través de las agencias del SAT. Cabe precisar que también puede efectuarse en las concesionarias vehiculares afiliadas.

En cualquiera de los casos, se deberá adjuntar o presentar la siguiente documentación:

• Tarjeta de propiedad vehicular.

• Factura o boleta de la compra de la unidad. De no contar con lo antes mencionado, presentar acta de transferencia.

• Recibo de servicios en caso consigne un domicilio distinto al que figura en su DNI.

¿Qué pasa si no lo declaro?

Si la persona no declara su vehículo hasta el viernes 27 de febrero no podrá realizar el pago del impuesto vehicular. Además, podría recibir una multa equivalente al 50 % de 1 UIT (S/2750). Cabe precisar que, de no pagar la multa, el SAT iniciará acciones de cobranza coactiva como el internamiento del auto en un depósito o la retención de cuentas bancarias.

Conoce las fechas de pago del impuesto vehicular

Para este 2026, las fechas de vencimiento son: 27 de febrero para el pago anual o la primera cuota, 29 de mayo la segunda cuota, 31 de agosto la tercera cuota y 30 de noviembre la cuarta cuota.

Como se recuerda, este impuesto grava la propiedad de automóviles, station wagons, camiones, remolcadores, tracto camiones, buses y ómnibus; y se paga por 3 años consecutivos a partir del año siguiente al registro en la Sunarp.

El SAT pone a disposición distintas plataformas para el pago virtual como www.sat.gob.pe, Yape, Plin y bancos afiliados como el BCP, BBVA, Banbif, Scotiabank, Interbank* (solo en agentes y banca por internet). También puedes efectuar tu pago mediante KasNet, Western Union y Caja Metropolitana.