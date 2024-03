El resto de categorías presupuestales, que abordan temas como seguridad ciudadana, transporte y limpieza pública, no llegan al 20% de desarrollo. De acuerdo con el portal Consulta de Ejecución del Gasto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al 21 de marzo, los rubros con menos avance son “Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el transporte” (9,6%), “Productos específicos para el desarrollo infantil temprano” (5,6%) y “Gestión integral de residuos sólidos” (14,2%). Mientras que el “mantenimiento de vías locales” se encuentra en un 11,7% de desarrollo. Además, hay 0% de ejecución en las categorías Salud materno neonatal y Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados.

Detalles de la ejecución presupuestal de Miraflores

Respecto a uno de los problemas que afectan más a los vecinos de Miraflores y visitantes, la inseguridad, la ejecución en la categoría “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana” está a penas en un 14,4%.

En cuanto a obras de infraestructura promovidas por la gestión de Canales, la creación del corredor turístico entre Miraflores y Barranco, que incluye corredor entre el parque Salazar y Paseo Saenz Peña, tiene un avance del 17%. Esta obra se encuentra en la categoría “Mejora de la competitividad de los destinos turísticos” (18,2% de avance de los S/ 22′748.275 del presupuesto institucional modificado /PIM para el 2024). Dicho proyecto , que incluirá un puente de más de 100 metros entre ambos distritos, empezó a ser construido en noviembre pasado con un plazo de entrega de hasta nueve meses. Es decir, debería estar terminado para agosto de este año.

A nivel de Lima Metropolitana, Miraflores se encuentra en el puesto 30 de ejecución presupuestal hasta marzo. Aunque ninguno llega al 30%, las comunas que están en el top 5 son Chorrillos (25%), San Luis (24,7%), La Victoria (24,4%), Magdalena del Mar (23,6%) y Chaclacayo (23.1%).

El año pasado la ejecución del presupuesto en Miraflores no fue total. De los más de 305 millones de soles que tuvo durante el 2023 (S/ 305′639.797 de PIM), el porcentaje de avance al término del año fue de 62,4%. La más baja estuvo relacionada a la mejora de la competitividad de los destinos turísticos con solo el 27,1% de ejecución en todo el año.

Para el regido Renato Otiniano (Partido Morado), la baja ejecución preocupa, tomando en cuenta que durante el 2023 la gestión de Canales usó apenas un 15% de sus recursos destinados a inversiones. “Estuvimos en el último lugar del ranking y eso deja un mal precedente. Hay malestar entre los vecinos que tributan al día y que incluso han visto incrementados los tributos”, dijo.

En diálogo con El Comercio, Otiniano precisó que al término del mes de marzo la ejecución podría elevarse debido a que está pendiente la realización de algunos pagos. “La expectativa del primer trimestre era llegar a un 25%. Conversando con el área responsable, indican que debería cerrarse en 20% porque falta pagar planillas y algunos pagos de obras que deben cerrarse la próxima semana. De todas formas es menor a lo esperado”, añade.

En su opinión, el malestar vecinal respecto a la gestión del alcalde también se relaciona con las restricciones sobre el uso de espacios públicos, como el malecón de Miraflores o el parque Miguel Grau, y proyectos paralizados. “El emblemático estadio Bonilla y el coliseo están totalmente paralizados. Es cierto que este espacio es parte de un arbitraje porque venía realizándose un proyecto de la gestión anterior, que inició en diciembre del 2022, y la gestión actual encontró errores y Contraloría lo observó, pero es la labor de la máxima autoridad poder gestionar”, añadió.

Respuesta de la Municipalidad de Miraflores

Ante las consultas de este Diario, la Municipalidad Distrital de Miraflores indicó que, en lo que va del primer trimestre del 2024, tienen un avance del 43,95 % “a nivel de certificado” y de 14,7 % a nivel de ejecución financiera (devengado), que al cierre del primer trimestre se espera alcanzar una ejecución en devengado del 20%.

“Es importante señalar que la ejecución obedece a criterios de programación que realiza la municipalidad en el marco del cumplimiento de sus obligaciones respecto de los servicios que se brindan en el distrito”, indicaron en comunicación escrita con El Comercio.

El presupuesto con el que cuenta el distrito de es S/ 306′176.333 (Presupuesto Institucional Modificado-PIM), monto que resulta de incorporaciones realizadas mediante Modificaciones presupuestales del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) con el que inició el año fiscal 2024, el cual era de S/274′718.541.

La gestión de Canales añadió que el nivel de avance del presupuesto asignado para inversiones es de 10.74% de un total de S/54′616. 896. “De acuerdo a lo programado en el presente mes se espera cerrar con un avance de ejecución en el orden del 13 %”, indicaron.

Obras de construcción

A inicios de febrero pasado, la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) advirtió que para entonces había unas 20 obras paralizadas en Miraflores, con una afectación de cerca de 10 mil trabajadores. Jorge Zapata, presidente de esta cámara, señala que, aunque algunas obras se han reactivado durante el último mes, la situación aún es preocupante para el sector construcción.

“Algunas obras reiniciaron porque les impusieron una multa arbitraria y otras porque el Poder Judicial emitió medidas cautelares y ahí el alcalde se ha visto obligado a dejarlas seguir trabajando. Sin embargo, tenemos casos de empresas que tienen resoluciones de Indecopi que siguen paralizadas”, explica Zapata.

En diálogo con este Diario, el presidente de Capeco considera que existe poca voluntad de Canales para acatar medidas cautelares. Estimó que la paralización puede implicar pérdidas de 50 mil soles diarios para obras de unos 15 mil metros cuadrados. “Es un pésimo mensaje porque no hay ninguna estabilidad jurídica, no hay ningún respeto a las autoridades que arbitran estos casos. Indecopi determinó que hay barreras burocráticas, se han emitido medidas cautelares para proteger a empresarios, pero la municipalidad no quiere acatarlas. Da una pésima señal para inversionistas”, añadió.

A inicios de marzo, durante la exposición del alcalde Carlos Canales a los vecinos sobre las acciones emprendidas por proyectos de viviendas de interés social, el gerente de desarrollo urbano aclaró que “las suspensiones de licencia se aplicaron a un universo de cinco proyectos y no a un centenar como, a través de diferentes medios de comunicaciones, han expresado los diferentes voceros ligados al gremio de la construcción”. De acuerdo con el funcionario, estos proyectos no solo sobrepasaron las alturas, sino que “encogieron” los tamaños de los departamentos y con una diferencia de hasta 100 estacionamientos menos que la normativa regular.