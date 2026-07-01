Ejemplar único con la firma de Enrique Bolognesi ingresa a la Biblioteca Nacional del Perú como Patrimonio Cultural de la Nación. (Foto: BNP)
Ejemplar único con la firma de Enrique Bolognesi ingresa a la Biblioteca Nacional del Perú como Patrimonio Cultural de la Nación. (Foto: BNP)
Por Redacción EC

Después de permanecer fuera del país por más de un siglo, un ejemplar único de la obra Prontuario de Ordenanza para el Ejército (1869), que conserva la firma manuscrita de Enrique Bolognesi, hijo del héroe nacional Francisco Bolognesi, fue presentado oficialmente por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) como parte de sus colecciones, tras haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, en reconocimiento a su excepcional valor histórico, bibliográfico y documental.

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