Después de permanecer fuera del país por más de un siglo, un ejemplar único de la obra Prontuario de Ordenanza para el Ejército (1869), que conserva la firma manuscrita de Enrique Bolognesi, hijo del héroe nacional Francisco Bolognesi, fue presentado oficialmente por la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) como parte de sus colecciones, tras haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación, en reconocimiento a su excepcional valor histórico, bibliográfico y documental.

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La ceremonia protocolar simbolizó mucho más que la incorporación de un bien bibliográfico a las colecciones nacionales, pues representó la recuperación de un fragmento de la memoria republicana del Perú, el fortalecimiento de la protección del patrimonio bibliográfico documental y el valor de la cooperación internacional para preservar la historia compartida entre los pueblos.

Durante el acto, el jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú, Juan Yangali Quintanilla, destacó que la recuperación de este ejemplar constituye un hito para la preservación de la memoria histórica del país.

“Este libro no solo regresa a la Biblioteca Nacional del Perú; regresa a la memoria de todos los peruanos. Cada bien patrimonial que recuperamos fortalece nuestra identidad, reafirma el compromiso del Estado con la protección de nuestro legado documental y permite que las futuras generaciones conozcan y comprendan mejor la historia de la República”, enfatizó.

La singularidad del volumen radica en que conserva la firma autógrafa de Enrique Bolognesi, quien adquirió el libro el 21 de abril de 1877. Esta evidencia de procedencia lo convierte en un ejemplar irrepetible y en una fuente documental de enorme valor para comprender la organización del Ejército peruano durante el siglo XIX, así como el proceso de consolidación del Estado republicano.

Asimismo, el ejemplar posee una historia excepcional. Durante la Guerra del Pacífico salió del país en el contexto del expolio de bienes culturales ocurrido durante ese conflicto. Décadas después permaneció en Chile hasta que Fernando Andrés Rosa Vásquez, ciudadano chileno y director del Archivo Fotográfico del Instituto Salesiano de Valdivia, decidió devolverlo voluntariamente al Estado peruano al conocer su trascendencia histórica. Su gesto hizo posible el inicio del proceso de recuperación de este importante bien patrimonial.

La repatriación fue posible gracias al trabajo articulado entre la Biblioteca Nacional del Perú, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Embajada del Perú en Chile y el Ministerio de Cultura, demostrando que la diplomacia cultural constituye una herramienta efectiva para la recuperación y protección del patrimonio cultural de la Nación.

En la ceremonia protocolar participaron Mariela Pérez Aliaga, directora general de la Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura; Fernando Rosa Vásquez, ciudadano chileno que realizó la entrega voluntaria del ejemplar, acompañado de dos familiares; Ana Mamie Raguz Bolognesi y Selina Raguz Bolognesi, sobrinas bisnietas de Enrique Bolognesi; el General de Brigada EP Juan Urbano Revilla, presidente del Centro de Estudios Histórico Militares del Perú; Claudia Alemant, representante de la Dirección General de Diplomacia Cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores; y Solange Santos Llanos, segunda secretaria de la Embajada de la República de Chile en el Perú.

Obra para el mundo

El jefe institucional de la BNP, Juan Yangali Quintanilla, recibió certificado de incorporación al Registro Peruano Memoria del Mundo de la Unesco de la obra “Prontuario de Ordenanza para el Ejército”, a cargo de la secretaria técnica, María del Pilar Agapito.

La Biblioteca Nacional del Perú reafirmó que este ejemplar permanecerá bajo su custodia para garantizar su conservación, investigación y difusión, poniendo a disposición de investigadores y ciudadanía un testimonio único de la historia republicana y militar del Perú.