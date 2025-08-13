Hernán Medrano Marin
Hernán Medrano Marin

El área de un Estadio Nacional ha sido invadido por vecinos de Los Álamos de Monterrico en Surco: En total son 11 parques del distrito ocupados indebidamente
De acuerdo con la Municipalidad de Surco, en total son 11 los parques que han sido ocupados indebidamente por 213 lotes en la mencionada urbanización. El área invadida corresponde a más o menos el tamaño que tiene el Estadio Nacional.

