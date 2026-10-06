San Isidro registró –hasta la contabilización de anoche en la ONPE– el mayor porcentaje de ausentismo entre los 42 distritos de Lima. Con 32% de ausentes, el distrito repite la tendencia de los comicios municipales del 2022 donde alcanzó un 33,83% de personas que no asistieron a emitir su voto en las urnas.

La cifra de ausentes para el actual proceso electoral podría incrementarse en San Isidro si tomamos en cuenta que la ONPE había contabilizado, al cierre de esta edición, el 96,45% de actas en el distrito. Para ayer, el número de ausentes en San Isidro era de 27.010, una cifra que supera los menos de 20.000 votos que alcanzaba el virtual alcalde del distrito, Javier Paino de Renovación Popular (RP).

Esta situación se repite en 25 de los 42 distritos de la capital, donde la cifra de ausentes supera a los votos del virtual alcalde.

En Lima moderna, Barranco registra un mínimo incremento de ausentismo con 24,45%, mientras que otros distritos como Miraflores la cifra llega a 29,9%, aunque esta podría aumentar debido a que solo se había contabilizado el 89,12% de actas al cierre de esta edición. En los comicios del 2022, el distrito miraflorino registró un 33,83% de ausentismo.

Distinto es el panorama en Lima Norte, donde sus ocho distritos presentan un leve incremento en las cifras de ausentismo. Y solo en el caso de Puente Piedra, la cifra de ausentes no supera a los votos obtenidos por el virtual alcalde, Esteban Monzón, de Renovación Popular.

—Razones—

El analista electoral Luis Rivera indicó a El Comercio que, en comparación con el proceso del 2022, estos comicios registran un incremento de ausentismo de 1,39%.

“Este leve incremento lo atribuiría al desinterés que se observó en una campaña de bajo volumen, en la que no hubo polarización y en la que los candidatos no generaban simpatías”, enfatizó el ingeniero.

Respecto de Lima moderna, recordó que las multas electorales no suelen significar una limitante para evitar las urnas. Ronald Cross, también analista electoral, recordó en “Tenemos que hablar”, videopódcast de El Comercio, que existe un buen número de adultos mayores y personas inscritas en el padrón, pero que residen fuera del país.