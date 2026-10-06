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Resumen

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En Lima Metropolitana no acudió a sufragar el 21.393 % de los electores hábiles, según reporte de la ONPE. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)
En Lima Metropolitana no acudió a sufragar el 21.393 % de los electores hábiles, según reporte de la ONPE. (Foto: Jesús Saucedo/GEC)
Por Martin Hidalgo

San Isidro registró –hasta la contabilización de anoche en la ONPE– el mayor porcentaje de ausentismo entre los 42 distritos de Lima. Con 32% de ausentes, el distrito repite la tendencia de los comicios municipales del 2022 donde alcanzó un 33,83% de personas que no asistieron a emitir su voto en las urnas.