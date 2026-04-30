Las piezas del rompecabezas en el escándalo del “cambiazo del oro” se van completando para la Policía Anticorrupción (Dircocor). Mientras la atención pública se centraba en la captura del coronel de la Policía Nacional del Perú, Rafael Morón Díaz y su red de oficiales, un nombre clave permanecía en las sombras.

Se trata de Waldir Vásquez Calderón, quien trabajaba en el Equipo Forense en Materia Ambiental (EFOMA) de la oficina de peritajes del Ministerio Público. Fue detenido esta semana cuando se encontraba en su centro de labores.

Vásquez Calderón no sería un actor secundario. Según las investigaciones, el perito habría sido la pieza técnica fundamental de la organización criminal “Los Oropesa”.

Su cargo le habría otorgado la autoridad profesional necesaria para “legalizar” el engaño, siendo presuntamente quien certificó que el lingote de cobre que ingresó a las bóvedas de seguridad era, supuestamente, la pieza de oro incautada originalmente.

La caída del coronel

El caso estalló el pasado 23 de abril, cuando la Fiscalía Anticorrupción y la Dircocor detuvieron al coronel PNP Rafael Morón Díaz, exjefe de la Brigada Especial contra el Crimen (Brecc) en San Juan de Lurigancho.

El origen de la investigación se remonta a mayo de 2023, tras una incautación de oro a un empresario extranjero. En lugar de resguardar el material, la red liderada por Morón habría planificado sustituirlo por una réplica exacta para vender el original en el mercado negro.

Así fue la detención del coronel PNP Rafael Morón Díaz. (Foto: Cesar Bueno @photo.gec)

Junto al coronel, otros seis efectivos policiales fueron detenidos.

Sin embargo, la aparición de Vásquez Calderón en las pesquisas, lideradas por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, cerraría el círculo de esta red, apuntando a que el engaño habría contado con el respaldo ‘técnico- científico’ necesario para burlar los controles del Estado.

El sello que valía un millón

Según explicaron fuentes policiales a la Unidad de Investigación de El Comercio, sin la presunta participación de este experto, el “cambiazo” habría sido detectado en el primer control de calidad.

Bajo esta modalidad, se habría permitido que la organización criminal sacara de custodia un lingote de oro valorizado en US$ 200 mil y lo reemplazara por una réplica sin valor comercial, fabricada clandestinamente.

Un colaborador eficaz, bajo el seudónimo de agente ‘Pepe’, reveló que el cambio de la pieza auténtica por la de cobre ocurrió en la sede central de la Dirincri.

La fiscalía sustenta la implicancia del coronel Morón en registros de comunicaciones que lo vinculan directamente con la trama delictiva. El testimonio del colaborador menciona llamadas efectuadas por el oficial que reforzarían su presunta participación en la organización. Asimismo, el operativo alcanzó la vivienda de un familiar del exministro del Interior Carlos Malaver, quien también es investigado como presunto integrante de la red y quien no fue hallado en el inmueble.

Los implicados enfrentan cargos por los delitos de peculado doloso por apropiación agravada, cohecho pasivo propio y enriquecimiento ilícito. Adicionalmente, se les imputa el delito de lavado de activos en agravio del Estado debido a la repartición del dinero obtenido por la venta del metal precioso. El Poder Judicial autorizó el descerraje y registro de los domicilios de todos los investigados en este caso.