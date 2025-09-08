Carlos Gonzales
Carlos Gonzales

Escucha la noticia

00:0000:00
El Cartel de los Soles: ¿Quiénes lo conforman y por qué se le declaró como organización terrorista en el Perú?
Resumen de la noticia por IA
El Cartel de los Soles: ¿Quiénes lo conforman y por qué se le declaró como organización terrorista en el Perú?

El Cartel de los Soles: ¿Quiénes lo conforman y por qué se le declaró como organización terrorista en el Perú?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Una posible expansión del denominado El Cartel de los Soles al Perú está latente, por lo que las autoridades peruanas han reaccionado ante ese eventual escenario. El Congreso de la República aprobó una moción para declarar a dicha banda como organización terrorista en nuestro país, mientras que el canciller Elmer Schialer consideró que dicho cartel “promueve el terror”. Pero, ¿quiénes lo conforman y a qué actividades se dedican?

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC