El Cartel de los Soles: ¿Quiénes lo conforman y por qué se le declaró como organización terrorista en el Perú?

El nombre de El Cartel de los Soles comenzó a resonar nuevamente en el mundo en julio pasado, ya que el Departamento del Tesoro lo declaró grupo terrorista y lo acusa de colaborar con otras organizaciones criminales, como el Tren de Aragua en Venezuela y el Cartel de Sinaloa en México. Incluso, días después, EE.UU. incrementó a 50 millones de dólares la recompensa por información que ayude a apresar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ya que le atribuye vínculos con dicho cartel.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Estados Unidos desplegó en los últimos días más de 4.000 militares, entre ellos unos 2.000 marines, además de aviones, barcos y lanzamisiles para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe para combatir a los carteles del narcotráfico.

Antes que el Congreso peruano, los gobiernos de Ecuador, República Dominicana y Paraguay habían designado a El Cartel de los Soles como organización terrorista.

¿Quiénes conforman el denominado El Cartel de los Soles?

El Cartel de los Soles comenzó a operar entre los años 1993 y 1994 en Venezuela y estuvo conformado, en aquel momento, por dos altos mandos de la Fuerzas Armadas de dicho país sudamericano, según contó el experto en temas de seguridad Pedro Yaranga a El Comercio.

El nombre de la organización está vinculado a las insignias que lucen los generales venezolanos, ya que las presillas que colocan en sus uniformes se distinguen con un sol dorado, que aumenta en número a medida que sube el rango.

Remarcó que El Cartel de los Soles tiene como cabecilla a Diosdado Cabello, ministro del Interior del régimen chavista, mientras que el presidente Nicolás Maduro “es un representante político”. El resto de la organización lo conforman actualmente militares de alto rango y políticos que tienen vínculos con el Gobierno.

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, hablando durante una conferencia de prensa en Caracas. (Foto por Handout / Ministerio del Interior y Justicia de Venezuela / AFP) / HANDOUT

“Su existencia data de los años 93 y 94, cuando todavía no había llegado a la Presidencia (de Venezuela) Hugo Chávez. En esos años fueron involucrados dos altos mandos de la Armada venezolana y desde ahí viene el nombre de El Cartel de los Soles. Luego, con la toma de poder de Hugo Chávez, se ha consolidado, al igual que con Nicolás Maduro”, remarcó Yaranga.

El especialista explicó que El Cartel de los Soles tiene una estructura jerárquica horizontal y no vertical, como ocurre en bandas de narcotraficantes de México, como El Cartel de Sinaloa. “Esta organización se diferencia de los otros carteles, como los de los mexicanos, porque no es una organización jerárquica, ya que en este caso estarían involucrados altos mandos de las Fuerzas Armadas de Venezuela, al igual que algunos políticos, especialmente los que están relacionados al poder”, aseveró.

Respecto a la expansión de El Cartel de los Soles por Sudamérica, Yaranga indicó que los reportes de inteligencia señalan que dicho grupo tiene más relación con Colombia y que no se descarta que la droga elaborada en Perú transite por territorio venezolano y por el mar Caribe para llegar a Europa, así como a México y Estados Unidos.

“Los informes de inteligencia, especialmente de Antidrogas, sindican que la relación mayor que tiene este cartel es con Colombia, principalmente porque están muy cerca (ambos países), pero no se descarta que la droga peruana haya terminado en territorio venezolano, no directamente llevados por personal relacionado a este Cartel de los Soles, sino por otros pequeños clanes”, manifestó.

“Hay algunos clanes que abastecen a Venezuela, principalmente por ese territorio abierto. Lo que es cierto es que este cartel tiene brazos armados y uno de esos es El Tren de Aragua, que ha llegado al territorio peruano. Hasta ahora tiene funcionalidad, no en la organización primigenia, pero sí divididos en pequeñas bandas”, agregó.

El Cartel de los Soles busca expandirse, asegura especialista

José Baella, general (r) PNP y exjefe de la Dircote y de la Dirincri, remarcó que El Tren de Aragua es parte de El Cartel de los Soles y que esta última organización criminal busca expandirse a nuevos mercados y tener el control territorial.

“La presencia de El Tren de Aragua en el Perú y en Latinoamérica nos asegura que esta organización es parte de El Cartel de los Soles. Estos utilizan el poder que tienen para expandirse, lograr nuevos mercados y tener el control territorial, como característica principal de una organización criminal”, indicó Baella a El Comercio.

TE PUEDE INTERESAR: La pesadilla de Manuel Calloquispe: Una vida amenazada por las mafias de oro ilegal y el drama que vive su familia

“El Cartel de los Soles es la consolidación de una organización criminal que ha copado el poder político en Venezuela, aprovechando la dictadura de Nicolás Maduro para mantenerse vigente y lograr beneficios económicos incalculables”, agregó.

Congreso aprueba declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista

El Pleno del Congreso aprobó, el miércoles 3 de septiembre, declarar organización terrorista a El Cartel de los Soles debido al “grave riesgo que representan sus operaciones para la estabilidad democrática del país, así como para la seguridad de todos los ciudadanos”.

En la moción, el Parlamento también exhorta al Poder Ejecutivo adoptar las medidas necesarias en el ámbito de la política exterior, de seguridad y de defensa nacional, con el objetivo de que el Perú se sume a la comunidad internacional en la lucha frontal contra esta organización criminal.

REVISA AQUÍ: Más de 5 mil en la gestión de Dina Boluarte: los crímenes que se registraron en los últimos mandatos presidenciales

Por su parte, el canciller Elmer Schialer afirmó el martes que “El Cartel de los Soles, al financiar actividades que generan el terror, es efectivamente una organización que promueve el terror porque promueve la delincuencia organizada trasnacional”.

Canciller Elmer Schialer. (Foto: joel alonzo/GEC) / Joel Alonzo

#PlenoDelCongreso aprobó la Moción 18726, que propone que el Congreso de la República exprese la condena enérgica al denominado Cártel de los Soles.



📰Más información: https://t.co/u56kDYtwvN pic.twitter.com/5up9ncv0og — Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) September 4, 2025

El ministro de Relaciones Exteriores afirmó que, según la información que tienen en la Cancillería, el Cartel de los Soles financia a grupos de delincuentes o de delincuencia trasnacional “que generan, provocan, causan y siembran el terror”. Entre esos grupos puso como ejemplo al Tren de Aragua y con el Comando Vermelho, de origen brasileño.