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Resumen

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José Samamé Blas fue detenido por agentes de la Policía. (Foto: Dircocor/X)
José Samamé Blas fue detenido por agentes de la Policía. (Foto: Dircocor/X)
Por Carlos Gonzales

Los problemas presentados en la entrega del material para el desarrollo de las Elecciones Generales 2026 en Lima sur siguen trayendo consecuencias, sobre todo en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que es cuestionada por no tomar las previsiones necesarias para evitar que más de 50 mil personas no puedan sufragar en su momento debido a que no se instalaron las mesas de sufragio en San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac.

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